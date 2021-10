Le dispositif vigicrues de la Gravona présenté à Porticcio

S’adapter, anticiper, prévenir, tels sont les enjeux majeurs de notre société face à un réchauffement climatique qui s’intensifie de plus en plus. Les crues de ces dernières années, sur le Continent et, pour ce qui nous concerne en Corse témoignent de la nécessité de travailler en amont. C’est dans cette perspective que le dispositif Vigicrues Flash a été créé par l’État en 2015. Il permet de qualifier par des couleurs le niveau d’alerte et de vigilance à avoir par rapport à la hauteur d’un cours d’eau, à ses possibilités de débordement et d’inondations. Sachant que si l’on peut mesurer ce niveau d’alterne, la rapidité et l’intensité des débordements et inondations ne permettent pas encore d’endiguer certaines catastrophes dont les plus récentes sont celles subies par les Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex l’an dernier. Si elle a été un peu plus épargnée qu’ailleurs en nombre de victimes, la Corse n’échappe malheureusement pas à ce phénomène. Les crues de décembre 2019 dans les vallées du Prunelli et de la Gravona, celle de juin 2020 à Ajaccio imposent d’importantes mesures en amont.





Un important travail préventif

Et c’est de cela dont il était justement question ce jeudi à la CCAS de Porticcio où le dispositif Vigicrues Flash, qui existe depuis déjà six ans, a été détaillé par les divers intervenants présents : Patrick Rebillout, chef du centre de Météo-France à Ajaccio, Christophe Laroche, chef du service de prévision des crues en Méditerranée-Est, Pierre Portalier, chargé de mission auprès de la DDTM, Raphaël Ribeyre, responsable du service d’hydrométrie de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et Patricia Bruchet, Directrice Régionale Adjointe de la DREAL. Ce dispositif, qui concernait les vallées de la Gravona et du Prunelli, a été décliné en présence des maires de la dizaine de communes concernées ou de leurs représentants. « Ce n’est pas une obligation de mettre en place Vigicrues, précise Patricia Bruchet, c’est assez complexe en Corse où les cours d’eau sont de type torrentiels donc qui réagissent très rapidement en raison de la topographie puisque ce sont des épisodes méditerranéens. Mais la technologie dont on dispose nous permet de mettre en place ce dispositif qui y compris sur la Gravona puisque nous sommes en capacité de mesurer plus rapidement la pluie qui va tomber et d’anticiper la réaction du fleuve et les possibilités de débordement. Des informations qui vont permettre aux acteurs concernés (pompiers, élus…), de prendre les mesures de précaution nécessaires et mettre à l’abri les personnes en danger. »





Plusieurs zones sont concernées dans l’île par Vigicrues, deux en Haute-Corse (Golu et Tavignanu), une en Corse-du-Sud (Gravona), une deuxième devrait être mise en place dans la vallée du Rizzanese et une dernière est en phase de test dans la vallée du Prunelli. De manière à être très vite réactifs face à des phénomènes de plus en fréquents et de plus en plus intenses...