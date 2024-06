Le dispositif « Capsule » : Un tremplin pour l'entrepreneuriat en Corse

Dans le cadre du développement économique du pays ajaccien et du soutien aux entreprises, plusieurs dispositifs innovants sont mis en place pour accompagner les porteurs de projet. Parmi eux, le dispositif « Capsule » porté par Podcastu et la M3E, et financé par la BPI, se distingue en mettant en lumière les entrepreneurs locaux et les thématiques essentielles autour de l’entrepreneuriat.



La Citadelle d’Ajaccio a récemment accueilli les acteurs de Capsule pour une présentation enrichissante, à laquelle ont participé des porteurs de projets et des structures d’accompagnement. « Cela fait maintenant deux ans que nous travaillons sur ce projet », a expliqué Audrey Royer, directrice de l’association Podcastu. « Nous avons pu organiser et capturer six tables rondes, vingt-trois portraits d’entrepreneurs et organiser quatre événements ».



Les vidéos de l’émission sont disponibles sur YouTube, ainsi qu’en podcast sur la plupart des plateformes dédiées. Ce contenu permet de mettre en lumière des parcours de vie et d’entreprise, en abordant les difficultés rencontrées mais aussi les belles réussites. De nombreux témoignages inspirants ont été présentés lors de cette journée. « L’entrepreneuriat c’est un engagement viscéral », a souligné Linda Gendre, directrice adjointe de la M3E, lors d’une table ronde. « C’est comme un enfant, c’est un engagement à vie qui impacte toute la famille. Mais il faut s’engager avec intelligence, remise en question et savoir aller chercher les compétences qui peuvent manquer ».



Des témoignages inspirants d’entrepreneurs corses



Parmi les témoignages, celui de Marina Martelli, reconnue pour avoir développé l’école préparatoire Sup Design, a particulièrement marqué les esprits. Elle est revenue sur la difficulté de devoir prendre confiance en soi. Constatant l'absence d'école de design en Corse, elle a intégré la pépinière d’entreprise de la M3E et, grâce aux différents soutiens et à son travail passionné, a finalement ouvert son entreprise.



Un autre parcours inspirant est celui d’Andrea Bonapersona, aujourd’hui dirigeant de la start-up Trendex. Il a quitté un poste salarié fixe et régulier pour se lancer dans l’inconnu. Il a notamment évoqué l’importance de trouver la complémentarité et les compétences auprès d’associés potentiels.



Un espace de réseautage et de collaboration



À l'issue des nombreux témoignages, les entrepreneurs présents ont profité d'un temps d'échange et de réseautage pour étendre leurs contacts et présenter leurs entreprises. Ces moments sont précieux pour renforcer les liens entre entrepreneurs et favoriser l’émergence de nouvelles collaborations.



Pour en savoir plus et découvrir les témoignages des entrepreneurs, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Capsule : Capsule Entrepreneuriat.