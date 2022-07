Le développement de la mobilité électrique en Corse en question au CESEC

Rappelant que le modèle économique corse est fortement « basé sur l’économie touristique », le projet d’avis présenté appelle à la vigilance : « La question des bornes de rechargement devra se situer et rester dans le cadre d’un service d’intérêt général, pour veiller à un maillage territorial cohérent et adapté et éviter qu’elle ne devienne une source supplémentaire d’inégalités territoriales ». Par ailleurs, en référence à la polémique apparue après la décision de certains loueurs de proposer des véhicules électriques, alors même que les bornes de recharges sont encore insuffisantes sur l'île, l’instance invite à « s’assurer du bon niveau en équipement de recharge préalablement à l’incitation à renouveler le parc de véhicules ».



Au-delà, certains membres du Cesec s’inquiètent des nuisances environnementales. « L’empreinte carbone de la fabrication d’un véhicule électrique est important et je ne parle même pas du stockage des batteries », indique Marcel Santini, secrétaire général FO Corse. Mais ce qui contrarie davantage encore le responsable syndical, c’est « le manque de prise en compte de l’aspect social ». Pour Marcel Santini, « il y aura une saignée en matière d’emplois dans le secteur automobile, 200 000 au plan hexagonal, et la Corse sera touchée. Nous sommes dans un mouvement du tout-électrique à marche forcée, pour nous c’est un projet néfaste, donc nous ne voterons pas l’avis ».