CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
« Stonde di Vita » : un nouveau rendez-vous vidéo sur CNI 28/09/2025 Pluies intenses et inondations : la campagne de prévention 2025 lancée 28/09/2025 Bastia - Qui a vu Alain ? 28/09/2025 Les écoles corses invitées à courir pour La Marie Do avec les Courses en Or 28/09/2025

Le dessin de Battì - La condamnation


le Dimanche 28 Septembre 2025 à 15:21

Dans la charrette des condamnés, Nicolas Sarkozy croise Louis XVI : sous le crayon de Batti, la justice tranche toujours… à sa manière.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos