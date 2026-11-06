Le dessin de Battì - Elezione internaziunale importantissime per i mericani
Sous le crayon de Battì, Donald Trump prend presque toute la place, mais c’est un partisan à casquette rouge qui tient la ficelle. Le ballon géant a l’air satisfait. À côté, la Statue de la Liberté a baissé sa torche pour brandir une pancarte qui appelle à voter démocrate pour « sauver la démocratie ». Même la Liberté fait campagne. Et à voir la pointe de sa couronne si près du ballon, il suffirait qu’elle se redresse pour faire éclater la baudruche.