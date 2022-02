« Le cri des goélands » : un documentaire corse au Festival TV de Luchon

Ce festival TV de Luchon est aujourd’hui considéré par les professionnels comme un lieu propice au réseautage. Si l’an passé il s’était déroulé en digital pour cause de pandémie, le Festival des créations télévisuelles retrouve en cette année 2022 son édition en présentiel. Au programme des téléfilms, des séries et du documentaire. Y sont notamment attendus : Julie de Bona, Francis Huster, Camille Lou, Valérie Karsenti, Marine Delterme, André Dussollier, Julien Boisselier, Lio, Laurent Ournac, Alessandra Sublet (en comédienne).



Dans le cadre du Festival se tiendront aussi les Rencontres Professionnelles de la télévision. Coté documentaires, 26 productions seront en compétition, (présidente du jury Mireille Dumas), en plusieurs thématiques : sciences, culture, nature/environnement, histoire et société en plus de trois séries et de cinq web documentaires. Parmi les documentaires « nature et environnement », celui de la bastiaise Gisèle Casabianca, « Le cri des goélands » *. Il sera visionné à Luchon en avant-première.