Le conseil de l'Europe retire son diplôme d'espace protégé à Scandola

Suivi des zones identifiées en 2019 comme nécessitant une attention particulière • Réserve naturelle de Scandola (France)

Le Secrétariat a rappelé la situation particulière de la réserve naturelle de Scandola, rappelant qu'à la suite de l'expert, l'évaluation sur place d'Olivier Biber en 2018, la décision de renouveler le Diplôme a été suspendue, dans l'attente de l'extension de la Réserve naturelle et de la création d'un parc marin au plus tard le 31 janvier 2020.





En mai 2019, le Secrétariat a écrit aux autorités de gestion et au point focal de la Convention de Bem depuis la France, pour les informer de la décision du Groupe de spécialistes.

Malgré l'engagement pris par le point focal de la Convention de Berne de la France lors de la 39e Commission permanente, la lettre est restée sans réponse.





En outre, l'expert s'était de nouveau rendu dans la Réserve en juillet 2019 et avait conclu qu'aucun progrès n'avait été réalisé et que la situation, en particulier l'augmentation de la pression touristique, empirait.





Le groupe de spécialistes a décidé à l'unanimité de ne pas renouveler le diplôme de la réserve naturelle de Scandola, en raison du manque considérable de progrès et des tentatives minimales de communication avec le Secrétariat, malgré plusieurs avertissements du groupe au cours des dernières années.



Cependant, il a chargé le Secrétariat de poursuivre le suivi de la zone, si possible en liaison avec d'autres organisations telles que le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, et de faire un rapport chaque année à la réunion du Groupe de spécialistes.