Le collectif Patriotti a occupé le centre des impôts de Sartène en soutien à Jacques Fieschi

Plusieurs militants du collectif d'anciens prisonniers politiques Patriotti ont occupé, ce jeudi 30 septembre vers 9 heures les locaux du centre des impôts de Sartè en soutien à Jacques Fieschi, confronté à un contentieux fiscal.



Vers 14 heures l'occupation a été levée en vue d'un réunion qui devrait avoir lieu prochainement à la Collectivité de Corse en présence du président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, et de la direction régionale des finances publiques afin de faire remonter l'affaire jusqu'à Paris et trouver une solution.