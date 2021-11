Le cinéma du Maghreb en lumière à Ajaccio pour la 4e édition de son festival

Proposée par l’association populaire de tunisiens de Corse et amis, la quatrième édition de cet événement a débuté ce lundi et qui se poursuit jusqu’à ce soir à l’espace Diamant. Cinq œuvres contemporaines, des films dont un dessin animé seront diffusées. Les long-métrages à l’affiche mettront en lumière les langues, les mémoires des territoires du Sud de la Méditerranée. Ils seront également l’occasion de découvrir le quotidien de ces populations, autour de thématiques socio-économiques et culturelles.Contrairement aux éditions précédentes qui se déroulaient sur une semaine, cette année le festival s'articule seulement sur deux jours mais il aura un prolongement le 10 décembre à Ajaccio à Locu Teatrale avec là aussi des projections et une rencontre entre syndicalistes de Corse et de Tunisie à l’occasion de la projection d’un documentaire sur la vie du syndicaliste Tunisien Ahmed Tlili.