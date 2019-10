Le chômage en baisse en Corse. 1 660 emplois créés en un an

La préfète de Haute-Corse, Josiane Chevalier a annoncé vendredi après midi un recul de 0,8% du chômage en Corse. Cette baisse se remarque aussi bien chez les jeunes que chez les plus de 50 ans qui enregistrent un recul de 4,6%. La préfète de Corse explique cela par les mesures du gouvernement et par l’action des acteurs locaux.

En Haute-Corse, la reprise de l’emploi progresse de 11% tandis que la formation enregistre un chiffre record de 20%.



La formation, le nerf de la guerre

Paradoxalement, les entreprises corses recrutent, mais elles ne trouvent pas de personnes avec les bonnes compétences. Pour remédier à cela, l’agence Pôle emploi a déjà formé individuellement plus de 1 000 personnes.

La DIRECCTE (direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi) organise plusieurs actions pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la formation. C’est le cas par exemple du « Mercato de l’apprentissage en Corse ».

Certaines formations mènent directement à l’emploi. Isabelle De Moura, la directrice régionale de la DIRECCTE rappelle que « Les parents ne veulent souvent pas que leurs enfants suivent une formation professionnelle en apprentissage cependant cette voie donne un taux de 80% d’insertion en CDI. Ce n’est pas négligeable. »



Des secteurs en plein essor

En un an 1 660 emplois ont été créés, une hausse de 1,5% significative. Le secteur du bâtiment est un des secteurs qui crée le plus d’emplois soit 33%, pas loin derrière on retrouve le secteur marchand avec 25% de création d’emplois. Des domaines qui contribuent à la création d'emplois longue durée.

En Corse, le troisième trimestre 2019 est encourageant le taux de chômage de longue durée recul de 5,2%.



Une bonne année pour le chômage en Corse, qui, selon Josiane Chevalier, "devraient encore s'améliorer en 2020".