Le chiffre du jour : 6,4

Révélé dans nos colonnes ( lire ici ), les derniers chiffres relatifs au taux de chômage, dont une légère amélioration constatée au quatrième trimestre 2020, seraient toutefois en "trompe-l'œil", selon les analystes de l'Insee. Difficile de « faire parler ces chiffres en période de crise » confirme Isabel de Moura, directrice régionale de la Direccte.Il faut prendre en compte les effets des dispositifs de soutien mis en œuvre par l'État comme le chômage partiel et les demandeurs d'emploi non comptabilisés pour cause de confinement. Largement de quoi relativiser une reprise annoncée du marché du travail et les écarts de chiffres constatés en 2020 : hausse du chômage de 20 % en avril suivi d’une tendance inverse à partir du mois de juillet avec une baisse de 9,3 % qui s'est poursuivie jusqu'en novembre.Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, traditionnellement le plus porteur sur l'île, accuse un recul des recrutements de 46,3 % sur un an. Rien que chez Pôle Emploi, on constate une baisse d’annonces de 27% tous secteurs confondus et jusqu’à 68,8% sur les emplois saisonniers entre janvier 2020 et 2021, témoin d’un essoufflement de la dynamique touristique.Une situation pas prête de s’améliorer tant que le gouvernement ne tanche pas sur la rouverture des restaurants et des bars. Ces établissements n’ont aucune visibilité à court comme à long terme.Le secteur du bâtiment demeure le deuxième "pilier" économique de l'île avec 200 postes proposés en janvier, soit une hausse de 6,4 % sur un an. Des chiffres là aussi à relativiser. « Sur un an, on constate une baisse de 40 % des permis de construire et de 22 % des chantiers », prévient cependant Isabel de Moura.Enfin, en 3position, arrive le secteur du commerce et de la grande distribution. Ce dernier accuse une baisse de 50 % de ses recrutements sur le mois de janvier. Seul le secteur de la santé connaît une légère hausse le mois dernier avec 53 postes proposés contre 34 en janvier 2020.