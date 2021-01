Le Chiffre du jour : + 7,5%

Les chiffres de Pôle Emploi publiés ce mercredi par la Dares confirment 2020 comme une année record sur le front du chômage en France. Sur les trois derniers mois de 2020, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a baissé de 1,3% mais sur un an, on constate un bond de 4,5%, toutes catégories confondues (A, B et C). Ce qui correspond à 6 millions d’inscrits. Si on se concentre uniquement sur la catégorie A (sans emploi), l'évolution est encore bien plus nette : le nombre d'inscrits a bondi de 7,5% en un an, avec 3,82 millions de personnes sans activité, soit 265 000 de plus qu’en 2019.



Le chômage de longue durée ne fléchit pas non plus, bien au contraire. Au quatrième trimestre 2020, le nombre moyen de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus a augmenté de 1,7% en France. Un chiffre qui monte à 8,6% sur l’année. Ils sont près de 3 millions à être dans cette situation, soit près de la moitié (49,8%) des inscrits à Pôle emploi.



La Corse relativement épargnée

En local, les chiffres publiés par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) placent le département à contre-courant du niveau national. La Corse a terminé 2020 sur une baisse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) de 17,1 % au quatrième trimestre et de 3,9 % sur l’année.

Une tendance qui se confirme sur l’ensemble des personnes ayant exercé une activité réduite sur cette période. Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories A, B et C enregistre une baisse de 15 % sur le trimestre et de 2,3 % sur un an. Seule la catégorie des chômeurs de longue durée a été fortement impactée : le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus augmente de 15,9 % sur un an dans l'île.



Ces chiffres de 2020 viennent rompre avec quatre années continues de baisse du chômage. La crise n’est pas finie et les incertitudes demeurent.



* Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques