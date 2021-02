Le chiffre du jour : 3

Le Pixel Week-End est une compétition de création numérique ( lire ici ) pensée pour souligner le lien entre technologie et créativité. Des équipes de passionnés ont 48h pour créer un micro-métrage d’animation 2D ou 3D ou un jeu vidéo. La 3édition avait lieu ce week-end, du 12 au 14 février. En pleine crise sanitaire, cet événement qui a habituellement lieu au Palazzu Naziunale de Corte a du revoir son organisation et s’est déroulée intégralement en ligne.C’est l’équipe π2k2 (lire « Pi Pi K K ») qui remporte le prix du jury, pour la seconde année consécutive. Cette « super team » est composé de Julien, Thomas et Sébastien qui a remplacé Yann cette année. André-Louis complétait le trio en 2020 et n’a pu participer à cette édition mais « nous a bien soutenu en créant notamment trois des personnages » confirme Julien.Cette année, pour réaliser les micro-métrages, il y avait une contrainte de lieu – le site archéologique d’Aléria – et d’action – se cacher. Les équipes composées de 1 à 4 personnes maximum postulent également au prix Gaming, au Prix du Patrimoine et au Prix du public. Ces deux derniers seront remis en toute fin de semaine.