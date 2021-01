Le chiffre du jour : 13,7 millions

Le cinéma français à l’international :En 2020, les films français ont réuniet généréen salle à l'international. Ils traversent une année difficile en perdant près de. Un chiffre équivalent à celui constaté dans l'Hexagone ( lire ici ). Pourtant, si les voyants des chiffres sont globalement au rouge, le cinéma français conserve sa place en salle et dans les festivals à l'international.Le bilan 2020 en chiffres* :pour les productions françaises (contre 45,3 millions en 2019, soit -69,8 %)pour les productions françaises (contre 275,6 millions en 2019, soit -68,6 %)en exploitation (contre 869 en 2019, soit -29,7 %*)(contre 2 836 en 2019, soit -50,7 %*)français rassemblent plus deétrangers (contre 7 en 2019)- 28 films français réunissent plus deétrangers (contre 68 en 2019)- La Russie devient leen nombre de spectateurs pour les films français en 2020 devant l’Espagne et l’Italiesont sélectionnés dans lesmajeurs : Berlin, Busan, Cannes, Rotterdam, San Sebastián, Sundance, Toronto et Venise.des films français à l’étranger : 1. Portrait de la Jeune fille en feu / 2. J’Accuse / 3. Les Misérables / 4. Hors-Normes / 5. La Belle Epoquecumulées réalisé par le 1du classement, Portrait de la Jeune Fille en Feu de Céline Sciamma (photo), un film présenté en avant-première en 2019 au Festival du film de Lama* Nota bene : L’ensemble des données annoncées dans cette étude d’Unifrance sont provisoires et non exhaustives. Les résultats définitifs, disponibles en automne, seront nécessairement supérieurs.