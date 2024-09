Le château de Quenza sublimé par un rassemblement de véhicules d'époque

Pour la cinquième année consécutive, Jean-Charles Ricci, délégué régional de la Fédération française des Véhicules d’Époque (FFVE), a orchestré un événement en marge des Journées du Patrimoine. Après la manifestation de 2024 au château de la Punta, c'est au château de Quenza que les passionnés de véhicules anciens se sont rassemblés cette année. "Les véhicules anciens font eux aussi partie de notre patrimoine, et pouvoir associer les deux, ne serait-ce qu’une journée, c’est vraiment ce qui me motive dans l’organisation de ces rencontres", confie Jean-Charles Ricci.



Plus de 70 voitures d’époque ont ainsi défilé dans le parc du château, face aux aiguilles de Bavella, dans un cadre majestueux qui a parfaitement sublimé cette exposition. Accueillis par Roselyne Balesi, maire de Quenza, les participants ont pu profiter d’un petit déjeuner dans le parc avant de partager leur passion avec les visiteurs. Jeremy Benvenuti, artiste portraitiste corse, était également présent pour exposer ses œuvres, ajoutant une touche artistique à l'événement.



Outre la beauté des lieux et des véhicules, la convivialité était au rendez-vous. "Ce genre de journée nous permet de nous retrouver dans des lieux incroyables, mais il y a plus que ça. C’est un vrai plaisir d’échanger avec les visiteurs, de répondre à leurs questions, de montrer nos voitures et de rencontrer d’autres passionnés", explique Jean-Charles Ricci. Le rassemblement a même attiré un groupe de 18 propriétaires de Porsche en balade, qui a rejoint l'exposition, enrichissant encore la diversité des véhicules présentés. La journée s'est conclue par un vote désignant l'Alpine A110 comme la plus belle voiture, "mais une ancienne !", précise avec enthousiasme Ricci.

Présente tout au long de l’événement, Roselyne Balesi n’a pas manqué de souligner l’importance de cette journée pour la commune : "Le château fait partie de notre patrimoine emblématique, et toute la population a été ravie de cette journée. C’était réellement une belle manifestation pour Quenza".



Le château de Quenza, construit au début du XXe siècle et labellisé Architecture Contemporaine Remarquable en 2020, est actuellement en pleine restauration grâce à une subvention de 450 000 euros attribuée par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. "Personne ne croyait en notre projet, mais notre équipe s’est battue bec et ongles pour le défendre", se félicite la maire. La première tranche des travaux est presque achevée, et la deuxième, prévue pour janvier 2025, portera sur le crépissage extérieur et les planchers.

Cette restauration, qui redonne vie à un joyau architectural, s’inscrit dans un projet ambitieux qui alliera culture, pédagogie et environnement. "C’est une chance incroyable pour nous de pouvoir bénéficier de cette aide", conclut Roselyne Balesi, avec un enthousiasme qui reflète bien l’énergie investie dans ce projet.