Le châtaignier corse va mieux mais le label "AOP Farina Castagnina Corsa" sous surveillance

Un retour de la production de châtaigne sur l’ensemble des régions de production est visible aujourd’hui ! Après des années de lutte biologique au moyen de lâchers de Torymus Sinensis, on assiste à une renaissance des vergers de châtaigniers même si certaines vallées de production restent encore fortement impactées par le Cynips (par exemple Vallée d’Orezza, Pianellu, les communes du Cruzini, ou bien encore Poggiolu....)L’arbre a, en effet, repris de la vigueur et présente un feuillage plus conséquent : les curseurs de réussite de la lutte biologique sont là et l’arbre retrouve presque sa beauté d’antan.







Le label AOP Farine de Châtaigne Corse-Farina castagnina corsa a été créé en 2010 (l’obtention de l’AOC a été validé en 2006) c’est un label de qualité qui garantit l’origine des fruits à travers une aire géographique déterminée et un territoire castanéicole définit par des variétés de châtaigne appropriée pour le terroir, un savoir-faire spécifique et un goût bien caractéristique.







Ce label garantit avant tout l’origine des châtaignes. Elle certifie que les châtaignes qui ont servi à produire la farine, sont cultivées et transformées en Corse.

Il garantit ensuite un savoir-faire : une récolte en Corse à maturité, c’est-à-dire après la chute naturelle des fruits, un séchage garantissant une déshydratation maximum du fruit, un décorticage avant un tri rigoureux, éliminant tous les fruits ayant été affectés par des parasites ou de la moisissure, un second décorticage pour obtenir des châtaignes parfaitement blanches, un passage au four, appelé également biscuitage permettant d’éliminer l’humidité résiduelle, mais aussi de conférer à la farine une couleur et un goût caractéristique, légèrement praliné, et enfin la mouture ou la transformation des fruits séchés, décortiqués et triés en farine de châtaigne





Emballage spécifique

L’AOP Farine de Châtaigne Corse-Farina Castagnina Corsa obtient ainsi des critères organoleptiques bien spécifiques par son aspect visuel (couleur crème sans impureté), une perception tactile soyeuse, une odeur fruitée de châtaigne légèrement biscuitée, un goût sucré plus ou moins praliné et une texture en bouche fine et homogène qui colle au palais et une sucrosité douce

Comment la reconnaitre parmi toutes les farines de châtaigne proposées ?

Pour pouvoir s’assurer de son origine et bénéficier de toutes les qualités de ce produit le consommateur averti doit pouvoir la reconnaître dans les linéaires, en premier lieu grâce à son son emballage spécifique.

L’ AOP Farine de Châtaigne Corse-Farina castagnina corsa est obligatoirement conditionnée en sachet sous vide dans le cas d’une distribution autre que la vente directe.





Pourquoi ? La mise sous vide garantit les qualités organoleptiques du produit!

L’ AOP porte aussi une vignette qui change de couleur chaque année.



La vignette AOP 2019, de couleur verte traduit l’adhésion de chaque producteur à l’AOP , elle permet de contrôler la quantité produite en AOP, et confirme le contrôle continu en terme quantitatif et qualitatif. Elle est complétée par le logo européen de l’AOP. C’est le seul moyen mis à disposition pour le consommateur pour garantir l’origine et la qualité de la farine de châtaigne corse.

Et en retour, le consommateur contribue par cet acte d’achat, au maintien de l’activité agricole en zone de fort handicap qu’est la zone de prédilection du châtaignier en Corse !





Fraudes constatées dans les circuits de distribution insulaires

Pourquoi rappeler ces spécificités de l’ AOP ?

Devant la pénurie de farine de châtaigne produite en Corse, à la suite de l’infestation du cynips, un certain nombre de fraudes ont été constatées dans les circuits de distribution insulaires, et ce, de manière croissante depuis quelques mois.

Des individus peu scrupuleux profitent de cette situation pour proposer des farines étiquetées sous diverses dénominations évoquant l’origine Corse et vendues, aux enseignes de distribution, par des sociétés inexistantes utilisant des adresses de domiciliation et des numéros de Siret ou Siren faux.

Une plainte a été déposée par le président du syndicat AOP Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa.

L’instruction du dossier suit son cours.



Il convient encore de rappeler que des négociants de farines de châtaigne prétendument Corses, qui vendent des farines de châtaigne élaborées à partir de fruits importés du continent, d’Italie ou d’autres pays producteurs de châtaigne !







L’objectif du Syndicat est aujourd'hui, on l'aura compris) d’informer le consommateur insulaire des garanties que lui offre le signe de qualité AOP Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa, seule démarche pouvant revendiquer officiellement l’origine Corse !

Et aussi de faire appliquer et respecter la législation sur l’étiquetage, de manière à protéger le consommateur !