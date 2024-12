Le chantier du téléporté d'Ajaccio entre dans une nouvelle phase

Près d’un an après le lancement officiel des travaux, le chantier du téléporté Angelo entre dans une nouvelle phase à Ajaccio. Ce mardi matin, une visite de chantier des quatre gares de Mezzavia, du Stiletto, du Mont Sant’Anghjulu et de Saint-Joseph a permis au maire de la ville et président de la communauté d’agglomération du pays ajaccien (Capa), Stéphane Sbraggia, et à plusieurs élus municipaux et communautaires de constater l’avancée des bâtiments dont le gros œuvre est en cours d’achèvement. Un timing qui correspond parfaitement au calendrier, selon la Capa.



Installée en bordure de la RT22, la gare de Mezzavia, qui sera motrice de l’ensemble de l’équipement, concentrera en son sein les locaux techniques et de commandes, ainsi que le cœur de la machine : un moteur de 800kW représentant 1000 chevaux. Celle du Stiletto desservira pour sa part à la fois l’hôpital de la Miséricorde, mais aussi le collège et le Palatinu, en faisant l’un des équipements où les enjeux en matière de gestion des flux y sont des plus importants. De part et d’autre de cette gare, les immenses pylônes qui supporteront les câbles ont déjà pris place, permettant de commencer à imaginer ce que à quoi ressemblera le téléporté dans quelques mois. Enfin, la gare du Mont Sant’Anghjulu sera de son côté le point de départ de la visite du futur parc urbain et offrira une vue exceptionnelle sur le golfe, tandis que la gare de Saint-Joseph se veut être un pôle multimodal.