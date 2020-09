Le champion de France de barbecue 2020 sera-t-il corse ?

Depuis 2013, le championnat de France de barbecue est incontestablement devenu l’évènement national de référence pour la cuisine en extérieur et le barbecue.C’est un moment de partage entre épicuriens, gourmets et gourmands, passionnés de barbecue et de cuisine… Sur place, des produits frais, sains et de provenance régionale seront sublimées avec soins par des équipes de tous horizons et tous niveaux qui réaliseront leurs propres recettes 100% homemade avec l’aide du barbecue Weber Master-Touch GBS premium E-5770 partenaire historique du championnat.Cette parenthèse incontournable met l’accent sur la créativité d’une cuisine maison réalisée avec des produits frais et de qualité bien sûr !La marque incontournable de BBQ à couvercle fournit ses célèbres Master-Touch GBS premium E-5770ainsi que tout l’équipement nécessaire pour permettre à chaque équipe de cuisiner dans des conditions optimales. Des experts Weber sont également membres du jury.Plus que quelques semaines donc pour peaufiner ses recettes, perfectionner ses techniques de cuisson et tenter de remporter l’un (ou plusieurs) des 9 grands prix mis en jeu (Bœuf, Poulet, Porc, Agneau, Taureau, Poisson, Veggie, Burger ou Dessert).Le concours désignera donc un Champion de France de Barbecue dans chaque catégorie ainsi que le Grill Master 2019 pour l’équipe qui aura obtenu le maximum de points sur 3 catégories.Rendez-vous dès à présent sur le site de l’événement pour inscrire votre équipeLe Championnat de France de Barbecue est ouvert à tous.