Le capitaine Stéphane Orticoni officiellement à la tête du centre d’incendie et de secours de Calvi

"Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Mesdames et Messieurs les personnels du Centre d'Incendie et de Secours de Calvi, de par le Préfet de Haute-Corse, de part Monsieur le Président du Conseil d'administration du Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse, vous reconnaître désormais pour chef le Capitaine Stéphane Orticoni ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'observation des lois, l'exécution des règlements et le succès des missions qui nous sont confiées".

De par cette formule prononcée par le colonel Jean-Jacques Peraldi, directeur par intérim du Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, le capitaine Stéphane Orticoni a pris officiellement ce mercredi peu après 16 heures le commandement du Centre d'Incendie et de Secours de Calvi.

Il succède au commandant Frédéric Antoine-Santoni, toujours fidèle à la Balagne mais désormais à la tête de l'école de formation des pompiers à Corte.

Auparavant, les troupes étaient alignées, dans le hangar de la caserne, avant que le colonel Jean-Noël Rigot, chef du Groupement Sud ne passe une première fois les troupes en revue avec à ses côtés le commandant Frédéric Antoine-Santoni.

C'est ensuite le colonel Jean-Jacques Peraldi, Directeur du SIS 2B, qui invitait Florent Farge, sous-préfet de Calvi, Ange Santini, maire de Calvi, la représentante de Guy Armanet, président du conseil d'administration et le colonel Jean-Noël Rigot, à venir saluer le drapeau et sa garde, avant de passer les troupes en revue.

La cérémonie se poursuivait avec le Drapeau qui regagnait l'emplacement central sans sa garde.

Face à lui, le colonel Jean-Jacques Peraldi avec en arrière, à sa gauche le capitaine Orticoni et à la droite le commandant Antoine-Santoni.

La formule prononcée, les chefs du CIS sortant et entrant se sont avancés vers le front des troupes, se sont fait face avant de se saluer et se sont salués, avant de se croiser et venir prendre place à l'inverse de leur positionnement initial.





Le Capitaine Stéphane Orticoni, enfant de la cité calvaise s'est enfin avancé pour prendre officiellement le commandement de ses troupes, avant de recevoir les applaudissements et félicitations bien méritées de l'ensemble des présents.

Outre les personnes déjà citées, on notait la présence du colonel Dampierre, commandant en second du 2e REP accompagné d'une délégation, capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Calvi, major Samadet, commandant la Brigade de Gendarmerie, Laurent Guerini et François Albertini, conseillers municipaux de Calvi, Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture de Calvi, des représentants de l'Amicale des anciens, des délégations de Forestiers Sapeurs, du Smur de Calvi, des comités communaux.....





Avant de lever le verre de l'amitié et de partager la Galette des Rois, Jean-Jacques Peraldi saluait les personnes présentes, avant de poursuivre:

" La cérémonie que nous venons de vivre est essentielle afin qu'au-delà du corps départemental des Sapeurs-Pompiers la prise de fonction de chef de Centre soit partagée par tous les acteurs de la Sécurité Civile et les partenaires.

Elle souligne à la fois le principe de continuité de service et d'unité au sein du SIS de la Haute-Corse.

Au-delà, il s'agit de valoriser une fonction essentielle qui au quotidien permet l'accomplissement de nos missions. Le chef de Centre est en effet le garant du bon fonctionnement de notre organisation à la fois opérationnelle et administrative. C'est donc un poste à Haute responsabilité exigeant une disponibilité de tous les instants".

Le Directeur du SIS 2B rendait ensuite un hommage appuyé au Commandant Frédéric Antoine-Santoni qui a assuré avec succès et brio le commandement de CIS de Calvi et de son bassin.

" Le capitaine Stéphane Orticoni, cadre compétent et reconnu a donc toute la confiance de sa hiérarchie, à savoir celle bien sûr du chef de Groupement, le Lt Colonel Jean-Noël Rigot, mais également à travers moi, celle de notre autorité d'emploi M. Guy Armanet, Président du Conseil d'Administration du SIS de Haute-Corse et de notre autorité opérationnelle M. François Ravier, Préfet de la Haute-Corse.

Comme le Cdt Santoni, cet officier a effectué toute sa carrière en Balagne, en commençant caporal en 2006. C'est donc ses capacités professionnelles, son investissement et sa volonté qui lui ont permis de progresser.

Nous lui renouvelons ici nos sincères félicitations pour cette nomination amplement méritée qui valorise un parcours professionnel exemplaire".

Et de conclure:

" Je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu'à vos familles, en mon nom et celui du président du CA du SIS 2B qui n'a pu être présent, a Pace à Salute per u 2020".