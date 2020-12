Le cadeau de Noël du champion du monde Steven Da Costa aux karatekas de Biguglia et Borgo

Le stage se déroulera sur plusieurs créneaux afin de respecter le protocole sanitaire.

Durant ce deuxième confinement, et hormis les séances internet, les deux clubs ont renforcé leurs liens et ont organisé des séances d’entrainement en commun, en plein air, au boulodrome de Biguglia. «Nos deux clubs pratiquent deux sortes de karaté » explique S. Levan, «le club de Borgo de Charles pratique le style Goju Ryu, donc plus orienté sur le kata, et le mien, celui de Biguglia, est à dominante Shito Ryu, autrement dit le combat. Il était donc très intéressant de faire découvrir à nos adhérents respectifs nos spécificités ».