Le brûlage des déchets verts et l’écobuage interdits en Corse dès ce 1 juillet

Du 1 juillet au 30 septembre il sera interdit de pratiquer des écobuages en Corse. Cet arrêté a été pris par les préfets de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse pour éviter des interventions massives des pompiers sur l'île.



L’interdiction d’emploi du feu s’applique à toute personne. Durant cette période, sont notamment interdits les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité). Il convient également de rappeler qu’il est formellement interdit de fumer dans les forêts, les landes et les maquis.



Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement.