Le bio pourrait-il nourrir les Corses ?

Le prix du bio est en moyenne 20 à 30% plus élevé que celui d’un produit traditionnel. Cet écart s’explique par des plantations plus difficiles à entretenir et une main d’oeuvre plus importante. Le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse donne pour exemple la filière viticole : “L’année 2018 a été très difficile pour les vignerons de la filière bio car les fortes pluies ont nécessité 12 à 13 passages de traitement sur la vigne. Pour les cultures traditionnelles ce n’était que 6 à 7.”



Les subventions attribuées à la culture du bio ne suffisent pas à baisser son prix. Pour pouvoir le rendre plus accessible il faudrait que la demande soit encore plus grande. Joseph Colombani en est convaincu : “On peut s’approcher d’une auto-suffisance alimentaire bio à condition d’en payer le prix.”