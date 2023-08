Le Sporting tombe dans un piège à Amiens

Stade de la Licorne, Amiens SC : 2 SC Bastia : 1 (1-1)

Buts pour Amiens FC : Mafouta (37e), Gelin (48e)

Pour le SC Bastia : Dramé (44e)

Exclusion : Placide (90+14) à Bastia

Arbitre : Pierre Legat

Avertissements : Ciss (13e), Kaibouë (45e), Mafouta (89e) à Amiens; Djoco (28e), Ducrocq (86e), Brouard (89e) à Bastia



Amiens SC

Gurtner, Corchia, Okopu, Fofana, Ouattara, Gelin, Kaibouë, Kakuta, Leautey puis Gene (90+1), Ciss puis Tapsoba(64e), Mafouta



SC Bastia

Placide, Roncaglia puis Janneh (77e), Dramé, Bonhert, Vincent puis Sekou (90+2), Ducrocq, Lienard, Tavares, Mbaye puis Maggiotti (62e), Djoco puis Alfarela (61e), Santelli puis Bianchini (77e)



Les deux équipes ont été longues à entrer dans le match, mais entre ces deux formations invaincues de ce début de saison c'était le Sporting de Bastia qui par l'intermédiaire Benjamin Santelli fait la preuve qu'il pouvait ramener quelque chose de la pelouse de la pelouse de La Licorne.

Si la première fois il se perdait en dribles dans la défense locale sur son tir suivant - le premier cadré de la partie - il obligeait Gurtner à la parade.

Mais alors que l'on pensait voir les Bastiais persister dans cette voie, ce sont les Picards qui soudain se sont montrés les plus percutants.

C'était d'abord Kaibouë qui contraignait son ancien partenaire Placide à une belle parade, après un coup franc dont il a le secret (31e).

Du coup Amiens se mit à appuyer sur l'accélérateur et c'est sur un de leurs rushes vers le camp corse que les locaux avec l'aide bien involontaire de Dramé trouvaient le chemin des filets.

En effet sur la frappe de Mafouta, Placide semblait bien être sur la trajectoire du ballon, malheureusement Dramé le déviait légèrement le mettant ainsi hors de portée du gardien corse.

Avec son but d'avance, Amiens domina alors les débats sans pour autant tirer profit de sa supériorité du moment.

Bien mal lui en a pris.

À quelques minutes de la pause, il a été rattrapé par les visiteurs après un coup franc de Vincent renvoyé par Gurtner, repris par Lienard et dévié victorieusement de la tête par… Dramé !

À la pause tout était donc à refaire pour Amiens. Pour Bastia, c'était quand même bien payé.





La Licorne ne tarda pas à être fixée sur les intentions amiénoises et c'était Kaibouë qui était à l'origine du second but des locaux en mettant Gelin dans les meilleures dispositions pour aller battre Placide (48e). Mais il est vrai que sa reprise de volée était belle.

Brouard tentait alors de dynamiser le jeu de son équipe en appelant Alfarela et Maggiotti, mais c'étaient encore les locaux qui cadraient leurs frappes, mais Bastia à l'image de Vincent ne renonçait pas, preuve que tout pouvait encore arriver (71e).

En tout cas l'entraîneur bastiais ne se privait pas de faire appel aux services de Janneh, décisif l'autre jour face à Valenciennes, et ceux de l'ancien picard Bianchini.

Et Bastia a é été à deux doigts de parvenir à ses fins.

Mais l'arbitre Pierre Legat qui n'avait pas fait l'unanimité jusque-là ne lui a pas permis de le faire en accordant puis en refusant au Sporting de Bastia le penalty qu'il réclamait et méritait après cette main amiénoise.

Le ton est alors monté sur la pelouse. La partie a été interrompue. Bastia a posé des réserves techniques.

Et comble de la soirée le match et les 15 minutes de temps additionnel se sont achevées par un carton rouge pour Johnny Placide.

Vous avez dit piège ?