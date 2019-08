Le Sporting s'impose (2-1) à Mulhouse

Stade de l'Ill, FC Mulhouse : 1 SC Bastia : 2 (1-1)

Buts pour le FC Mulhouse : Brahmia (5e)

Pour le SC Bastia : Mesbah (29e sur penalty), Etshimi (86e)

Arbitre : Marc Bollangier

Avertissements : Diouf (9e), Bouhabila (89e) à Mulhouse, Mesbah (60e), Coulibaly (72e), Cioni (80e) à Bastia



FC Mulhouse : Ndoye, Kecha, Sane, Diouf, Bouhabila, Diawara, Brahmia puis Gomes (64e), Taqtak, Titebah, M'Tir, Shaïek. (Debos, Meuteta, Bonaso (g), Soumah. Ent: Eric Descombes.

SC Bastia : Martin, Schur puis Cioni (76e), Bocognano, Guibert, Salis, Coulibaly, Vincent, Salles-Lamonge, Moretti, Haguy puis Quemper (61e), Mesbah puis Etshimi (69e). Ent : Stéphane Rossi



Les choses n'ont pas, en effet, trainé sur la pelouse où Albert Gemmrich, l'ancien attaquant du RC Strasbourg devenu président de la ligue Grand Est était venu remettre le trophée de champion de N3 à M'Tir le capitaine alsacien.



Dès la 5e minute en effet Schur se rendait coupable d'une faute sur Taqtak. M'Tir se chargeait de le tirer. le ballon lobait la défense corse. Assez en tout cas pour permettre à Brahmia d'ajuster sa reprise de la tête et prendre en défaut Martin !

Le Sporting aurait pu répliquer moins de quatre minutes plus tard mais Salles-Lamonge ne profitait de cette opportunité à 20 mètres et dans l'axe : son coup-franc, consécutif à une faute de Diouf, passait largement au-dessus de la cage de N'Doye.



Cela ne perturbait pas vraiment les Corses qui monopolisait le ballon sans pour autant, à ce moment-là, parvenir à déstabiliser un adversaire bien organisé même si Vincent venait inquiéter la défense mulhousienne sur ce centre venu de la gauche (22e).

Et le SCB poursuivait et ,à l'image de Haguy, parvenait à troubler le bel ordonnancement local. Ainsi à la 29e minute, l'attaquant bastiais, à la lutte avec Sane, tombait dans la surface alsacienne.

Marc Bollangier désignait le point de penalty et Mesbah en prenant N'Doye à contre-pied permettait à ses couleurs de revenir dans le match !

Sévère sans doute pour les locaux, mais...

A la pause tout était donc à refaire pour le FC Mulhouse.





Mais bien vite les Corses reprenaient le cours de leur domination face à des Alsaciens contraints, le plus souvent, de parer au plus pressé.

Dans ces conditions les tribunes du stade de l'Ill, bien garnies pour la circonstance, on a commencé, rapidement à trouver le temps long même si Brahmia, encore lui, a eu l'occasion de tromper Martin. Mais le ballon n'a faisait que frôler le montant bastiais (57e).

La suite du match ?

Des Bastiais moins à l'aise. Quelques opportunités de part et d'autre. Mais rien de décisif jusqu'à la 86e minute quand les rentrants bastiais Quemper et Esthimi unissaient leurs efforts pour offrir au Sporting la victoire que, peut-être, il n'espérait plus !

Le premier filait à gauche et centrait. Le second reprenait et plaçait le ballon sous la transversale. (86e)