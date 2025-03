Le Sporting craque à Troyes

Stade de l'Aube , ESTAC : 2 S C Bastia : 0 (1-0)

Buts pour Troyes : Saïd (12e), Irié (53e)

Pour Bastia :

Arbitre : Guillaume Paradis

Avertissements : Boura (32e),Monfray (36e), Kanté (90e) à Troyes; Roncaglia (60e), Guevara (62e), Ducrocq



Troyes

Lemaître - Monfray, Mendes, Boura, Diaz - Philiponeau puis Kanté (82e), M'Changama, Diop - Irié, Saïd puis Detourbet (82e)- Ba puis Assoumou (72e)



SC Bastia

Placide - Ariss puis Janneh (46e), Guvara, Guidi, Roncaglia, Meynadier puis Bonhert (82e) - Inao Oulaï puis Aiki (62e), Ducrocq - Seba spuis Blé (62e), Boutrah, Cissé puis Tramoni (46e)



Le SC Bastia avait jusque-là pris la mauvaise habitude de céder dans le temps additionnel. Ce vendredi soir à Troyes, malgré la défense à cinq alignée dans l'Aube avec Meynadier Roncaglia-Guidi-Guevara et Ariss, c'est tout au début des deux périodes de jeu que les "Bleus" de Bastia, qui avaient abandonné leurs couleurs au profit du blanc, ont cédé.

La première fois à la 12e minute quand, sur la gauche, Boura centrait à destination de Saïd qui, prenait tout son temps pour contrôler deux fois le ballon du bout du pied droit avant de le reprendre d'un retourné acrobatique et l'expédier de façon extraordinaire dans la lucarne gauche de Placide !

La seconde fois c'est tout au début de la seconde période et là malgré un schéma de jeu plus classique avec l'entrée Janneh, Saïd, encore lui, s'en allait sur la gauche puis se remettait dans l'axe pour servir Irié qui d'un plat du pied gauche se jouait de Placide, furieux sur le coup contre ses défenseurs.

Mais cela ne changeait rien à l'affaire, Troyes continuait à aller de l'avant : les locaux obtenaient même un troisième point, mais il était, justement, refusé par l'arbitre pour un hors-jeu préalable de Irié.



Certes Bastia aurait pu revenir dans le match à la 70e minute quand, sur ce corner de Ducrocq, Guevara déboulait au premier poteau pour placer une tête plongeante, mais Lemaître allait chercher le ballon au terme d'une superbe horizontale sur sa droite.

Et Ducrocq réduire la marque quelques secondes avant le coup de sifflet final quand, plein axe il décochait cette frappe flottante que Lemaitre devait boxer : mais pour Bastia, il était trop tard. Sa série de cinq rencontres sans défaite venait de tomber.