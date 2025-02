Le Sporting club de Bastia revient victorieux de Rodez

Stade Paul-Lignon, Rodez AF : 0 SC Bastia : 2 (0-1)

Buts pour le SC Bastia : Cissé (15e), Blé (88e)

Arbitre : Benoît Millot

Avertissements : Baldé, (24e) Laurent (26e), Younoussa (30e), Vandenabeele (62e), Galves (62e) à Rodez; Roncaglia (24e)au SC Bastia



Rodez AF

Diaw (g.) - Laurent, Vandenabeele puis Bentayeb (85e), Cissokho - Bouchouari, Younoussa, Cadiou, Taïbi puis Mazou-Sacko (76e), Galves puis Abdallah (76e) - NKada puis Achi (85e), Baldé​ puis Verdier (67e)





SC Bastia

Placide (g.) - Meynadier puis Bonhert (85e), Roncaglia, Akueson, Ariss - Ducrocq, Janneh - Inao Oulaï puis Guevra (75e), Cisse puis Tramoni (85e), Boutrah - Sebas puis Blé (63e)



Le vent n'est pas seulement une affaire bastiaise. Ce vendredi soir il s'est invité au stade Paul-Lignon de Rodez où, c'est incontestable, il a influé sur la qualité du spectacle.

Pourtant, ce n'est pas le vent qui d'entrée de jeu a joué un bien vilain tour aux Ruthénois. Et si, il est vrai, que des deux côtés on n'a pas manqué de faire preuve de velléités, c'est l'énorme erreur de Diaw, le gardien recruté par la RAF un peu avant la fin du Mercato, qui a assommé le public local

En effet, en glissant sur une longue relance, il offrait le ballon à Cissé qui, audacieux, prenait sa chance aux 40 mètres et, profitant de la position très avancée du portier, trouvait la cage vide de Rodez !



Au-delà de cet épisode et de la kyrielle de cartons jaunes distribuée par Benoît Millot, on retiendra que Bastia a nettement dominé les débats de cette première partie de match disputée dans des conditions venteuses, où Ruthénois et Bastiais ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais force était de constater que sollicités en dehors de la bourde de Diaw, n'avaient jamais été véritablement inquiétés.



Mais cela devait changer pour Placide, un peu avant l'heure de jeu, quand revenue avec une forte envie de rétablir la situation, Rodez appuyait de façon plus ordonnée sur l'accélérateur. Aux six mètres, Vandenabeele ajustait un coup de tête surpuissant après ce corner tiré de superbe façon par Galves sur corner. Mais c'était sans compter sur la claquette de grande classe de Placide qui permettait au Sporting de poursuivre la course en tête.

Diaw l'imitait quelques minutes plus un peu dans les mêmes circonstances : corner de Ducrocq et reprise de la tête de Akueson. Diaw repoussait sur sa ligne.





Du coup les ardeurs des joueurs de Didier Santini perdaient un peu de l'intensité qu'ils avaient voulu mettre à la reprise. De plus le rythme, quelque peu haché par les coups de sifflet nombreux de Benoît Millot, n'était de nature à favoriser leurs desseins. Dès lors Bastia commençait à entrevoir une issue favorable à cette sortie à l'extérieur où il passe pour ne pas briller particulièrement depuis un certain temps.

D'autant qu'en fin de partie c'est une nouvelle erreur locale qui permettait aux Corses de sceller leur succès.

Aux 20 mètres, pressé par les Bastiais, Laurent marchait sur le ballon et s'écroulait. Maxime Blé, déjà buteur face à Metz et à l'affût, récupérait le ballon puis négociait parfaitement son face-à-face avec Diaw et doublait la mise pour Bastia malgré le gardien ruthénois et sa légère déviation de ce dernier.

Dès lors la messe était dite. Bastia tenait ce succès qui va lui faire le plus grand bien.