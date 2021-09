Le Sporting battu à Valenciennes (2-1)

Stade du Hainaut, Valenciennes FC 2 : SC Bastia : 1 (1-1)

Buts pour Valenciennes : Cuffaut (7e) sur penalty, Robail (66e)

Pour Bastia : Santelli (43e)

Arbitre : Alexandre Perreau-Niel

Avertissements : Lecœuche (62e), Kaba (88e) à Valenciennes ; Robic (57e)au SC Bastia :



Valenciennes

Chevalier, Debuchy, Ntim, Doukouré puis Picouleau (54e), Cuffaut, Lecœuche, Kaba, Yatabaré, Atité, Robail, Guillaume puis Ouattara (30e)

SC Bastia

Vincensini, Palun, Guid, Bocognano, Quemper, Salles-Lamonge, Vincent puis Ben Saada (79e), Talal puis Nagera (70e), Robic puis Taoui (60e), Kaïboué puis Ducrocq (60e), Santelli



Ce match entre Valenciennois et Corses qui trainent dans la partie basse du championnat n'a pas démarré sous les meilleurs auspices pour les visiteurs au stade du Hainaut.

7 minutes après le coup d'envoi, en effet, les hommes de Chabert était mené à la marque après un penalty réussi par Cuffaut le capitaine local qui avait pris Vincensini à contre-pied.

Sur le coup l'arbitre n'avait pas hésité à siffler ce qu'il n'avait pas fait 2 ou 3 minutes plus tôt sur cette main valenciennoises qui méritait la même sanction.

Un coup à déstabiliser un autre adversaire que les porteurs du maillot bleu qui, à l'image de Kaïboué, repartaient de plus belle de l'avant. De bonnes résolutions qui ont failli se concrétiser si la transversale de Chevalier ne s'était opposée à la frappe de l'attaquant bastiais.

Et le Sporting, qui combinait bien et qui projetait continuellement vers l'avant, continuait avec Santelli qui obligeait Chevalier à renvoyer comme il pouvait après la reprise de Talal que Robic ne pouvait convertir.

Les efforts des Corses allaient être finalement récompensés quelques minutes avant la pause sur cette belle reprise de la tête de Santelli qui sur le corner de Salles-Lamonge, sautait plus haut que tout le monde pour, justement, égaliser quelques minutes avant la pause même si les locaux avaient eu, eux aussi quelques belles opportunités. Il est vrai que les deux en quête urgente de points ne pouvaient pas ne pas vivement réagir sous peine de sombrer...



A la reprise le Sporting de Bastia affichait les mêmes dispositions mais Valenciennes à l'image d'un certain Gaëtan Robail faisait rapidement comprendre qu'il ne s'en laisserait plus longtemps conter...

Après une première tentative repoussée par Vincensini a fait parler la poudre une minute plus tard après un excellent service de Ayité sur lequel, il est vrai, les défenseurs corses ont semblé être aux abonnés absents !

Dommage.



Mathieu Chabert décidait alors de redonner des couleurs au SC Bastia : il appelait successivement Nagera puis Ben Saada sur le terrain pour essayer de revenir à la marque, mais Valenciennes serrait les rangs et obtenait les trois points de la victoire derrière lesquels les Corses courent toujours !