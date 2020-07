Le Service national universel débarque en Corse

Lycéens, apprentis, jeunes actifs ou décrocheurs, jeunes en situation de handicap peuvent déposer leur candidature en complétant le document téléchargeable sur http://www.prefectures- regions.gouv.fr/corse ou http://www.ac-corse.fr et en le retournant à l’adresse suivante : snu-corse@jscs.gouv.fr En raison de l’épidémie de COVID-19, les modalités d’exécution du service national universel en 2020 ont évolué. Chaque jeune pourra s’engager au service de la collectivité, notamment lors de la sortie de crise.Les deux phases du SNU en 2020 sont composées d'une mission d’intérêt général (MIG) sera réalisée dès maintenant, ou d’ici le 30 juin 2021, de façon continue ou perlée, en 12 jours ou jusqu’à un total de 84 heures à réaliser, dans le strict respect des règles que les conditions sanitaires imposeront. Les modalités de cette MIG seront fixées localement (réunion d’information, échange téléphonique ou par mél), les conditions de réalisation de la mission d’intérêt général (lieu, structure d’accueil) seront arrêtées avec l’équipe projet départementale (coordonnées ci-après). Et d'un séjour de cohésion se déroulera en Corse du Sud du 19 au 30 octobre 2020 et regroupera 50 jeunes volontaires dans un centre animés selon les règles sanitaires en vigueur par une équipe d’encadrants et de soutien logistique. Cette quinzaine de cohésion offrira aux jeunes l'occasion de découvrir un autre territoire en hébergement collectif. Cette opportunité de vie en collectivité permettra à chaque jeune volontaire de créer des liens nouveaux, d'apprendre la vie en communauté, de rencontrer des jeunes d’autres territoires et d’autres milieux sociaux que le sien, de développer sa culture de l'engagement et ainsi d'affirmer sa place dans la société.es jeunes volontaires se retrouveront autour de modules s'articulant autour de sept thématiques Découverte de l'engagement ;· Défense, sécurité et résilience nationale ;· Culture et patrimoine ;· Activités physiques et sportives et de cohésion ;· Autonomie, connaissances des services publics et accès aux droits ;· Citoyenneté et institutions nationales et européennes ;· Développement durable et transition écologique et solidaire.Les volontaires pourront ensuite, s'ils le souhaitent, poursuivre une période d'engagement de trois mois (minimum) à un an, jusqu'à leurs 25 ans.Au-delà des supports numériques que sont les sites Internet de la mission nationale SNU ( https://snu.gouv.fr ), de la préfecture de Corse ( http://www.prefectures- regions.gouv.fr/corse ) ou du rectorat de l’académie de Corse ( http://www.ac-corse.fr ) affiches et plaquettes sont à disposition dans les lieux publiques (maisons de service public, collectivités…)Des personnes ressources sont également disponibles pour toute information complémentaire au sein des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Corse du Sud et de Haute Corse ou de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Corse :Gwenn AUBE, cheffe de projet départementale SNU2A, 06 33 14 46 44 Pierre ARRIEUMERLOU, chef de projet départemental SNU2B, 06 78 39 62 97