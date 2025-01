Le Salon du Livre Corse à Marseille met la littérature insulaire à l'honneur

Organisé par la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, le Salon du Livre Corse s’impose une fois de plus comme un moment privilégié pour célébrer le patrimoine littéraire et culturel de l’île. Pendant deux jours, la Maison de la Corse, située rue Sylvabelle, deviendra un espace de rencontres entre auteurs, éditeurs et visiteurs. L’événement, gratuit et ouvert à tous, promet un programme riche et varié.



Parmi les moments forts, six conférences aborderont des thématiques allant de l’histoire au témoignage, en passant par la poésie. René Frégni ouvrira les discussions avec son intervention intitulée « Minuit dans la ville des songes, de la révolte à l’écriture ». Jean-Pierre Poli reviendra sur l’héritage de Petru Rocca, tandis que Joseph Peraldi apportera son regard sur le nationalisme corse dans « Confessions d’un patriote corse ». Les visiteurs auront également l’occasion d’écouter Ange Rovere décrypter la figure de Pasquale Paoli ou encore Jean-Louis Leccia évoquer un armurier ajaccien méconnu de la Belle Époque.



Un rendez-vous culturel éclectique

En parallèle des conférences, une vingtaine de maisons d’édition insulaires, dont Albiana, DCL et Piazzola, présenteront leurs publications. Plusieurs auteurs, parmi lesquels René Frégni, Petru Leca ou encore Ange Rovere, seront présents pour dédicacer leurs ouvrages.



Deux expositions enrichiront l’événement, avec les peintures de Pat O’Bine et les photographies d’Hubert Barre. Un stand de produits du terroir, des démonstrations de polyphonie corse animées par Antonu Marielli et la présence d’associations locales compléteront ce programme dense et diversifié.



Le samedi soir, une soirée festive viendra ponctuer la première journée avec un cocktail dînatoire suivi de chants et de poésies interprétés par Antoine Marielli et Étienne Perfetti. Enfin, le salon se clôturera le dimanche après-midi par une grande tombola, où seront notamment mis en jeu des billets pour un aller-retour en Corse.