Le Rotary Club Calvi-Balagne embellit l'hôpital avec les créations artistiques des collégiens

Les jeunes artistes, des élèves de 4ème du college Orabona de Calvi, ont été les acteurs principaux d'un concours organisé par le Rotary Club Calvi-Balagne tout au long de l'année 2023. L'objectif ambitieux de ce concours était de représenter les quatre saisons à travers des arbres, chacun inspiré du style d'un peintre renommé du 19ème ou du 20ème siècle. Les artistes choisis pour cette aventure étaient Dali, Klimt, Picasso et Van Gogh. Sandra Orsoni, professeur d'arts plastiques, explique l'ampleur du projet : "Les élèves de 4ème de l'année dernière ont participé à ce projet artistique commandé par le Rotary Club. Ils ont dessiné les arbres en groupe, puis se sont divisés par saison. C'était une opportunité pour eux de participer à un événement citoyen, intégré dans leur programme éducatif."

A coté d'elle, Inès Zawada, élève qui a réalisé le tableau de l'arbre Picasso, partage son enthousiasme : "C'est en regardant les tableaux de Picasso que l'inspiration m'est venue. Madame Orsoni m'a bien aidée. Je suis très contente d'être là car je ne pensais pas gagner, beaucoup d'élèves ont participé."

Après une délibération du jury en février 2023, les lauréats ont pris en charge la reproduction des quatre fresques sur des panneaux de bois de grandes dimensions. Pour financer le matériel nécessaire, un vide-grenier a été organisé en juin 2023, avec la participation de Delta Bois, Balagne Distribution Dary, Spar Acapulco et Kiosque Clés Minute Toulon. Daniele Lecomte, présidente du Rotary Club Balagne, exprime la motivation derrière ce projet : "Nous souhaitions égayer le réfectoire de l'hôpital avec la participation du collège de Calvi. Nous voulions créer des rencontres entre les anciens et les jeunes. Nous aimerions renouveler cette opération avec le collège de Lisula et l'Âge d'Or si la direction le permet." Le domaine médical est un axe d'intervention majeur du Rotary, privilégiant les actions locales. "Le Rotary s'investit pour l'hôpital afin d'améliorer la vie des patients en embellissant l'établissement. À l'hôpital de Calvi, nous avons déjà installé des bancs et planté des rosiers pour rendre les extérieurs plus agréables", souligne-t-elle.



Les résidents, la direction et le personnel de l'hôpital apprécient ces actions."Ces tableaux sont superbes. Cela va égayer le réfectoire qui devient pour le coup un bel endroit. Ces actions amènent du plus. C'est vrai que quand on y réside, tout ce qui peut améliorer le quotidien est un plus pour les patients. Ce genre d'actions crée un lien intergénérationnel important", ajoute Daniele Bourselier, directrice de l'hôpital de Calvi