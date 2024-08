Le "Rosé truck " : le véhicule itinérant qui fait déguster la Corse

Après deux années blanches, le « Rosé truck » du Corsican Wine Tour, fondé par le Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse (CIVC) reprend du service pour une troisième édition. Depuis le 27 juillet et jusqu'au 21 août, deux sommeliers mandatés par l'organisme insulaire parcourent la Corse d'est en ouest et du nord au sud à bord d'un camion aménagé en bar, chargé de nectars insulaires afin de promouvoir les rosés produits sur le territoire. Présent à Bastia mardi 30 juillet, il poursuivra sa route vers la Plaine orientale, avant de rallier Ajaccio, Porticcio puis Calvi et, pour finir, l'Île Rousse.



Mais attention, ici, il n'est pas question de s'arrêter pour boire l'apéritif. Il s'agit plutôt de passer un moment pour découvrir le patrimoine viticole insulaire. En témoignent touristes et locaux, qui ont profité du passage du « Rosé truck » sur la place Saint-Nicolas. « C'est fabuleux, ça permet de voir la Corse autrement. Et puis, on en apprend un peu sur son histoire viticole, riche de 3 000 ans !" s'enthousiasme Nicole, venue à Bastia avec des amis pour les vacances. Et cela tombe bien, puisque la découverte des vins rosés corses n’est autre que la tâche à laquelle s'est attelé le CIVC, qui multiplie ces opérations dans le cadre de la campagne Just Rosé et basta, lancée en 2020 pour booster sa popularité. « Les rosés sont méconnus, et ils sont même parfois victimes de préjugés dans l'imaginaire des gens. Alors, cette tournée permet de les faire découvrir et d'inciter à aller jusqu'aux domaines… C'est aussi de cette manière que l'on fait marcher l'économie de l'île », explique Madline Labrosse, assistante marketing et communication au sein du CIVC.