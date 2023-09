Le Roller derby à découvrir à la Fête du sport de Bastia

La fête du sport est le moment propice pour que les petits comme les grands trouvent leur activité de l'année. Ce samedi 9 puis dimanche 10 septembre, 100 clubs et associations seront présents à partir de 15h30 sur la place Saint-Nicolas de Bastia pour faire découvrir leurs activités. L'évènement organisé par la Communauté d'agglomération de Bastia représente pour les associations le parfait tremplin pour se faire connaître auprès de la population.



Un moyen de se faire connaître



"Ce qui attire dans le roller derby, ce sont les patins à roulettes, précise Laureline Roux, la trésorière du Roller Derby Club Bastiacciu. Les gens sont curieux des possibilités qu'offre notre sport, c'est une porte d'entrée séduisante pour faire de nouveaux adeptes".

Le roller derby est un sport qui a été inventé aux États-Unis dans les années 1930. Dans ce jeu, deux équipes de cinq personnes montées sur roulettes s'affrontent dans un anneau ovale. Le but, c'est de réussir à rattraper puis dépasser ses adversaires le plus de fois possibles dans le temps imparti. Ce sport intense, qui allie la rapidité de la course de vitesse et les contacts physiques du rugby, est très populaire outre-Atlantique, mais ne compte pour l'instant qu'une seule section en Corse.



Créé en 2015, le Roller Derby Club Bastiacciu compte aujourd'hui 40 adhérents — exclusivement des femmes pour l'instant, mais les hommes sont aussi les bienvenus — et participe à la grand-messe du sport bastiais avec l'objectif de recruter de nouveaux adhérents. "La fête du sport est une vitrine pour nous, ça nous permet d'être présents sur la place Saint-Nicols au même titre que les autres associations de la ville pour pouvoir expliquer aux visiteurs en quoi consiste notre sport", explique Laureline Roux. Ce sport de contact, impressionnant à première vue, n'en reste pas moins facile d'accès et ouvert à tous. "Toutes les morphologies peuvent avoir leur place et il n'y a pas besoin d'être particulièrement sportif pour pouvoir performer. C'est une activité qui nécessite d'être vue pour être plaisante, souligne-t-elle. Lorsque les personnes viennent, notamment les femmes, et qu'elles voient ce que nous sommes capables de faire sur la piste, ça donne généralement envie d'essayer".



Ouverture d'une section junior



Pour la première fois cette année, le Roller Derby Club Bastiacciu ouvre une section mixte pour les jeunes entre 12 et 18 ans. "Sur la fête du sport, il y a une grosse fréquentation familiale, où les enfants viennent tester les différents sports tandis que les parents sont à la recherche de l'activité de l'année". Contrairement aux adultes, le roller derby chez les juniors comporte moins d'impacts entre les joueurs, mais les règles restent les mêmes, "avec les jeunes, on va au toucher, mais on n'essaie pas de provoquer la chute. C'est le même principe que le rugby flag où il n'y a pas de placage", rassure Laureline Roux.



Pour continuer à gagner en popularité, le Roller Derby Club Bastiacciu organisera toute l'année des évènements ouverts au public, comme cela sera le cas le 15 octobre lors d'un tournoi organisé contre l’équipe de Marseille.