Le Relais rose du Cap Corse : Courir pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein

L'origine de cette initiative découle d'une expérience personnelle. Carole Pistorozzi, la présidente de l'association Endur'Ensemble a été elle-même confrontée au cancer du sein en 2020, et constaté à quel point les produits nécessaires pour soulager les douleurs des patientes étaient coûteux et non remboursés par la Sécurité sociale. « En discutant avec d’autres patientes qui souffraient aussi du cancer du sein, j’ai compris que ces produits étaient un luxe pour certaines femmes », indique-t-elle. Pour remédier à cette situation, Carole s'est engagée dans la création de trousses d'accompagnement contenant des produits essentiels pour les personnes suivant une chimiothérapie, notamment celles atteintes d'un cancer du sein. Cette trousse, élaborée grâce au soutien de partenaires sensibilisés à sa cause, comprend une gamme de produits bien-être, tels qu'une huile de douche nourrissante, un hydratant visage et corps, des vernis à ongles, de l'huile de ricin pour les cheveux et les ongles, une aide à la repousse des cils, et une lime à ongles en verre.



Depuis le début de cette initiative, Carole et son mari Thierry ont réussi à établir des partenariats fructueux avec la clinique Maymard et les hôpitaux de Bastia, Corte et Castelluccio, où leurs paniers bien-être sont distribués dans les services d'oncologie. L'édition de la course du 7 octobre 2023 a pour objectif ambitieux de confectionner 350 de ces paniers, un chiffre symbolique qui correspond au nombre de femmes touchées par le cancer du sein chaque année en Corse.

La course organisée le 7 octobre servira à confectionner 350 paniers, un chiffre symbolique puisque « ça correspond au nombre de femmes qui sont touchées par le cancer du sein chaque année en Corse », souffle la vice-présidente d’Endur’Ensemble. Le tracé, qui fait le tour du Cap Corse de Bastia à Patrimonio sur 103 kilomètres, peut-être réalisé à pied ou à vélo, en solo ou en relais par équipe de huit personnes maximum. "Beaucoup d'études ont montré que des patients, au même stade de la maladie, vont beaucoup mieux réagir en faisant une activité physique régulière, car cela permet d'avoir moins d'effets secondaires et de mieux les vivre", précise Laura Orsini-Sauli, médecin généraliste et adjointe au maire de Bastia chargée de la santé et du handicap.





Prôner les vertus du sport-santé

Outre la collecte de fonds, cette course a une dimension médicale importante. De nombreuses études ont démontré que les patients, atteints de la même maladie, réagissent mieux en pratiquant régulièrement une activité physique. Elle permet de réduire les effets secondaires et d'améliorer la qualité de vie. Ainsi un groupe d’une quinzaine de coureurs — dont fait partie Carole Pistorozzi —et baptisé le Relais rose composé de malades du cancer, de personnes en rémission et de professionnels de santé, participeront à l'épreuve afin de montrer qu’il est possible de faire du sport pour vaincre la maladie. "L'hormonothérapie empêche les récidives à hauteur de 30%, mais le sport augmente lui aussi la protection contre les récidives de 30%. Tant qu'à faire, autant cumuler les deux. Même la marche possède une incidence positive à partir du moment où on ne reste pas dans son canapé", précise la vice-présidente de l'association Endur’Ensemble.



Ainsi, pour les personnes qui n'ont pas la capacité de courir, une marche de 5 kilomètres sera organisée le samedi après-midi entre la place Saint-Nicolas et la caserne des pompiers de Bastia. Enfin, tous les inscrits participeront à un tirage au sort pour tenter de gagner des dossards pour la course de 10 kilomètres ou le marathon des Jeux olympiques de Paris 2024. Après avoir accueilli 340 participants l’année dernière, les organisateurs d’Enduro’Ensemble attendent près de 600 passionnés de sport sur cette édition.