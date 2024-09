Le Relais Rose : une course entre Patrimonio et Bastia pour lutter contre le cancer du sein

C’est en 2011 que Thierry Pistorozzi fonde l’association Endur’Ensemble, à l’occasion d’un défi sportif visant à aider une petite fille handicapée. Mais c’est en 2020, alors que sa femme Carole est diagnostiquée d’un cancer du sein, que l’engagement de l’association prend une nouvelle tournure. À cette époque, Thierry décide de parcourir le tour du Cap Corse à vélo, de Bastia à Bastia en passant par Patrimonio, afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein et de montrer que le sport peut être pratiqué malgré la maladie.



En 2021, Carole, guérie, reprend le flambeau avec huit femmes à ses côtés, dont certaines encore malades, et ensemble elles créent ce qui est devenu le Relais Rose. Cette course caritative, qui se déroule chaque année au mois d’octobre, est rapidement devenue un événement incontournable de la solidarité en Corse.



Pour cette 5e édition, prévue le 12 octobre, le Relais Rose propose un parcours de 103 km à travers les routes de Haute-Corse, entre Patrimonio et Bastia, sur la D80. Les participants, qu’ils soient des sportifs confirmés ou amateurs, pourront courir en solo, ou en relais de 2, 4, 8 ou même 10 coureurs. « Cette course entre Patrimonio et Bastia pourra être effectuée par des sportifs accomplis, confirmés, mais aussi par le tout public », précise Thierry Pistorozzi. En parallèle, un parcours de 10 km, une randonnée à vélo classique ou électrique, ainsi qu’une marche de 5 km dans Bastia seront également proposés.



Outre l’aspect sportif, Endur’Ensemble œuvre chaque année pour améliorer le quotidien des patientes atteintes d’un cancer du sein. Grâce aux fonds récoltés, l’association a pu, en 2023, distribuer 450 trousses « spécial chimio » dans tous les centres hospitaliers de Haute-Corse. Ces trousses, composées de sept produits essentiels, sont destinées à accompagner les patientes dans leur traitement. « Le but de cette journée est de sensibiliser les femmes au dépistage, de souligner l’importance du sport et de récolter des fonds pour notre association », souligne Thierry Pistorozzi.



En plus des trousses de chimio, Endur’Ensemble distribue également des coussins de mastectomie et des pochons à drains, conçus pour soulager les patientes ayant subi une chirurgie du sein. En 2023, ce sont 150 coussins, 300 bonnets d’alopécie, 100 produits spécifiques non remboursés et 150 poches de drains qui ont été remis aux hôpitaux et aux assistantes sociales. L’hôpital de Bastia, qui traite 250 chirurgies du sein chaque année, est l’un des principaux bénéficiaires de ces dons. « Les trousses et cadeaux remis aux patientes vont plus loin que le simple don. Le message qui passe est celui de la solidarité », affirme Christophe Arnould, directeur de l’hôpital de Bastia.

La clinique Maymard à Bastia, autre partenaire de l’association, reçoit également ces trousses pour son service de chimiothérapie. « L’association, par le don de trousses, est un soutien moral très important, elle rassure les patientes car, en plus du cadeau matériel, il y a l’aspect humain », déclare Philippe Poulain, directeur de la clinique.

En fil rouge de cette journée du 12 octobre, une équipe spéciale, baptisée « Le relais rose », sera composée de patientes en rémission ou encore en soin, de soignants et de quelques sportifs. « Il est très important de marteler que le sport est indispensable, même si on est malade », rappelle Thierry Pistorozzi. « Le sport avant, pendant et après la maladie est un véritable parapluie ».

Le Relais Rose est donc bien plus qu’une simple course. « C’est un symbole de solidarité et de résilience », ajoute Deborah Casanova, bénévole de l’association. L’événement se distingue également par son atmosphère festive et bienveillante. « Ce qu’il faut aussi souligner, c’est le côté festif, bienveillant, entraide du Relais. C’est vraiment une fête », conclut-elle.

Les inscriptions pour participer à cette course solidaire sont ouvertes jusqu’au 10 octobre dans plusieurs points de la région.