Le Premier ministre à Bastia, Ponte-Leccia, Propriano et Ajaccio

Edouard Philippe arrivera à Bastia Mercredi vers 15h45.

Première halte à la préfecture de la Haute-Corse où il rencontrera les agents de l'Etat.

Vers 16 heures il s'entretiendra avec Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse et Jean-Guy Talamoni, président de l'assemblée de Corse.

Une rencontre d'une quarantaine de minutes qui précèdera l'accueil républicain qui est prévu à la mairie de Bastia.





Dans la foulée Edouard Philippe se rendra au musée de Bastia pour échanger avec les acteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux de Corse devant lesquels il s'exprimera.

Suivra une cérémonie de signature de conventions.

Après Bastia, le Premier ministre se rendra à Ponte-Leccia pour, après une rencontre avec les maires de l'Île, lancer l'agenda rural et la restitution de la mission urbanisme.





Jeudi matin Edouard Philippe a rendez-vous à Propriano avec Paul-Marie Bartoli, le maire de la commune avant de s'exprimer et procéder à la signature d'une opération de revitalisation des territoires.



A 13 heures il rejoindra la préfecture de Corse-du-Sud pour, là aussi, rencontrer les agents de l'Etat prendre part à un déjeuner républicain puis procéder à un dépôt de gerbe en mémoire du préfet Claude Erignac.



La visite du Premier ministre se poursuivra à la Citadelle d' Ajaccio où après une nouvelle prise de parole Edouard Philippe signera le contrat de cession de la citadelle à la ville d'Ajaccio.

La dernière étape de cette visite mènera le Premier ministre sur le site de la plateforme de recherche en énergétique Myrte.