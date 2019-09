Le Pôle Emploi de Bastia s'attaque à l'illettrisme

Ce matin l'agence Pôle Emploi de Bastia regorgeait de monde, pour cause, l'action menée pour la journée nationale de la lutte contre l'illettrisme, problème qui concerne 7% de la population française. Lors de cette journée portes ouvertes les partenaires de pôle emploi, l'AFPA, l'ALPHA, le GRETA et l'OPRA ont tous répondu présent pour aider au mieux les demandeurs d'emploi. Lors de ce rendez-vous le demandeur d'emploi a eu le droit à un diagnostic personnalisé de sa situation. Un formulaire alors transmis vers les partenaires proposant des formations adaptées comme celle de l'AFPA, CLEA (Le certificat de connaissances et de compétences professionnelles).



Différentes formes d'illettrisme

Autour de la table de la conseillère Estelle Cremona, deux femmes. Loubna, 40 ans une marocaine qui habite en Corse depuis 10 ans avec son mari français. Récemment, elle a décidé de reprendre le magasin de photographie de son mari. La langue est un frein au développement de son commerce "Je suis venue ici pour qu'on m'aide à trouver un endroit pour mieux apprendre le français. J'ai déjà un bon niveau aux tests mais j'aimerais pouvoir tout comprendre."



Hadiza, 54 ans, est originaire du Niger. Elle habite en Corse depuis 1996 et n'a jamais été scolarisée. Pendant 16 ans, elle a travaillé en tant qu'aide à domicile. Atteinte de plusieurs hernies, il est devenu impossible pour elle de faire son travail. Hadiza a appris le français avec son mari mais elle ne sait pas lire et écrire, c'est pourquoi elle s'est rendue ce matin à l'agence pôle emploi de Bastia.



Les agents de pôle emploi remarquent formes distinctes d'illettrisme. "Il y a la personne qui a été scolarisée jusqu'à ses 16 ans mais qui par son travail n'a plus eu aucun contact pendant plus de 20 ans avec la lecture ou l'écriture. C'est un cas très rare mais il existe. Plus courant, nous avons des personnes qui ne sont jamais allées à l'école ou des personnes étrangères qui ne parlent pas assez bien Français." explique Estelle Cremona.



Détecter l'illettrisme pour mieux orienter

L'illettrisme est un frein à l'emploi même pour ceux qui nécessitent peu de qualification. Estelle Cremona, explique "L'illettrisme est une difficulté majeure pour l'accès à l'emploi. Prenons l'exemple d'une aide à domicile qui ne pourrait pas lire les instructions laissées par la famille ou les infirmiers chez une personne âgée. Les règles de sécurités ne pourraient pas être lues non plus."