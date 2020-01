Le Pascal-Paoli lève l'ancre. Il arrive à Bastia ce dimanche à 8 heures

Il avait été prévu dans un premier temps que le navire de Corsica Linea quitte le port de Nice, avec à son bord son plein de semi-remorques, à destination d'Ajaccio via L'Ile-Rousse.

Mais les mauvaises conditions atmosphériques prévues à l'Ouest de l'île ont contribué au changement du plan de navigation à destination de la cité impériale et de son port qui dans ce cas de figure aurait été sécurisé.

De surcroît le mauvais temps et la neige attendus sur les hauteurs de la Corse - notamment à Vizzavona - aurait contraint nombre de semi-remorques, destinés pour l'essentiel à la Haute-Corse, à une autre paralysie mais cette fois sur les pentes du col.



Dès lors décision a été prise - et arrêtée - de diriger le Pascal-Paoli sur Bastia où, malgré les réticences préfectorales craignant de ne pouvoir assurer la sécurisation de l'enceinte portuaire, son arrivée est prévue pour ce dimanche matin à 8 heures.

Cette première rotation, après plusieurs jours d'interruption, ira de pair avec la prise en charge par la Corsica Ferries d'autres semi-remorques sur le port de Nice.