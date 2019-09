Le PLU d’Ajaccio ne cesse d’alimenter les discussions…

L’enquête publique concernant le Plan Local d’Urbanisation d’Ajaccio s’est achevée après ’un mois et demi. Le temps, ensuite, pour les Ajacciens de se prononcer sur ce futur document qui devrait être définitivement voté avant la fin de l’année. Il définira l’aménagement de la ville sur les quinze prochaines années. Le compte rendu des commissaires enquêteurs devrait être effectif d’ici une dizaine de jours. Au total, 2 470 personnes ont donné leur avis lors de cette enquête publique. Mais depuis, 1 500 autres personnes ont réclamé plus d’espaces verts lors d’une pétition alors que les associations de défense dénoncent une « bétonisation à outrance et trop de constructions… »





« L’enquête publique est un élément essentiel de la rédaction du PLU, souligne Nicole Ottavy, adjointe délégué à l’urbanisme, nous examinerons de près toutes les remarques. Il y a eu de nombreuses réponses et à peu près 2 500 observations ainsi qu’un grand nombre de visites sur le site (8 000). Pour le PLU 2013, on notait 290 observations d’où un attrait important pour cette année. La population ajaccienne s’est passionnée pour ce sujet. »





Les grandes lignes du prochain document sont déjà établies, « il est en conformité avec le Padduc et la loi littorale, précise l’élue, la Ville s’y est attelée notamment au niveau des demandes en zone agricoles ou espaces naturels. »

Pour autant, il semblerait que le futur document ne fasse guère l’unanimité. « Il y a trop de constructions prévues, martèle-t-on du côté d’U Levante, cela va forcément empiéter sur les espaces naturels et/ou agricoles. Ce sont des projets de bétonneurs. »

Du côté de la Collectivité de Corse, on souligne « une urbanisation importante et diffuse qui risque de s’aggraver. Cette proposition doit être revue et corrigée. »





Vote définitif avant la fin de l'année

« On note lors du précédent PLU, une grande urbanisation vers l’Est, rajoute Nicole Ottavy, il convient de mesurer le fait que nous manquons cruellement de logements sociaux, et la Ville est chaque année condamnée à une amende forfaitaire. À cela s’ajoutent les 20 00 demandes de logements sociaux qui ne peuvent être satisfaites. Il est certain qu’il ne faut pas laisser l’urbanisation aux seules mains des promoteurs et au gré des terrains constructibles, mais d’un autre côté, nous devons aussi répondre à des demandes. À cet effet, des OAP (orientations d'aménagement et de programmation) ne seront ouverts que lorsque les terres à construire seront consommées. »

Le PLU devrait être à l’ordre du jour fin octobre en conseil municipal pour un vote définitif. Pour autant, et dans ses grandes lignes, le document ne devrait pas connaître de grandes modifications….