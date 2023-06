Le Handball Pays Ajaccien se mobilise après avoir été privé d'accession en Nationale 2

Créé en 2016, le Handball Pays Ajaccien féminin, a déjà connu la montée en nationale 2 il y a quatre ans. Cette année, le club a une fois de plus décroché son billet pour la nationale 2, mais malgré sa première place dans son championnat régional, la Fédération française de handball (FFH) semble ne pas vouloir du club corse dans la division supérieure la saison prochaine. La décision se base sur l'article 4 du règlement particulier du championnat de France de N2 féminin 2022-2023, qui stipule qu'"au moins six clubs autres que ceux participant à un championnat de France doivent être inscrits dans la poule de nationale 3." Cependant, jusqu'à présent, des accords oraux étaient conclus pour éviter de pénaliser les équipes insulaires.





A l'occasion d'une conférence de presse tenue ce mardi 27 juin 2023, le président du club, Philippe Tormen, a déclaré que le club conteste cette décision et a entamé une procédure de recours. "La fédération ne fait rien pour développer le handball féminin en Corse. Avec cette décision, elle montre qu'elle veut arrêter sa progression dans l'élite et freine les espoirs de développement de la discipline féminine sur l'île." Le HP Ajaccien féminin avait en effet même commencé à recruter des joueuses du continent pour renforcer son équipe et attirer des sponsors afin de passer une saison financièrement sereine. "L'année dernière, nous avons réussi à passer une saison paisible grâce à des fonds sains. Aujourd'hui, de nombreux sponsors ne répondent plus", explique Philippe Tormen. Avec ses 100 licenciés, le club et son président évoquent même "une discrimination anti-corse".



Le jeune club ajaccien se mobilisera donc pour prouver à la fédération que toutes les conditions sont réunies pour l'accession. Un recours a été envoyé à la commission du règlement pour contester la décision. "Nous allons nous battre pour accéder à la N2. Nous avons investi énormément pour ne pas monter d'une division. J'ai fait appel à Maître Olivier Geral pour défendre nos intérêts par tous les moyens possibles, car c'est la survie du club qui est en jeu", conclut le président du Handball Pays Ajaccien.



On l'écoute dans la vidéo de Michel Luccioni