Le Festival du film italien en mode été à Saint-Florent

Au programme de cette manifestation soutenue par la Collectivité de Corse, trois soirées spéciales les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet à 21 h 30 au cinéma de plein air de la station balnéaire. Les trois films au programme seront proposés dans leur version originale avec sous-titres français.





Le mercredi 7 juillet, en sortie nationale, «Volevo nascondermi» de Giorgio Diritti avec Elio Germano. Un drame poignant racontant la terrible histoire du peintre Antonio Ligabue, fou, difforme mais génial. Ce film a obtenu 7 Donatello (les Césars italiens) dont ceux de meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur film de l'année 2021.





Le jeudi 8 juillet, en avant-première nationale, le long métrage de Ferzan Ozpetek avec Stefano Accorsi et Edoardo Leo : «La dea fortuna». Une belle étude de mœurs, un beau message de tolérance qui fustige l'homophobie.





Le vendredi 9 juillet, carte blanche sera donnée au réalisateur corse Pierre Salvadori qui a choisi un des chefs-d’œuvre de Dino Risi qui avait obtenu le Prix d'interprétation à Cannes en 1975: «Parfum de femme» avec Vittorio Gassman. Grand amateur de comédies à l'italienne, Pierre Salvadori, président du Jury du Festival italien de Bastia en février 2019, présentera en personne ce film au public. Le réalisateur peaufine actuellement la sortie de son dernier film, tourné l'été dernier à Corte et Sartène : «La petite bande ».

Des toiles sous les étoiles… what else ! Euh… Cos’altro !