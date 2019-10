Le Festival du Film Politique de Porto-Vecchio revient pour sa 3ème édition du 24 au 27 octobre 2019

Fondé par Karl Zéro, Jérôme Paoli, Daisy d’Errata et Anne-Catherine Mendez, le Festival du Film Politique vous propose pour sa 3e édition un week-end cinématographique qui ne manque pas d’audace.

Tous les sujets brûlants qui ont dominé l’actualité en 2019 sont présents dans les oeuvres en compétition, qui se doit d’être le reflet du monde tel qu’il va, et tel que les talents d’aujourd’hui le racontent.

L’engagement des réalisateurs, la qualité de leurs films inspirés, puissants, libres va vous interpeller, vous bouleverser, vous émouvoir. Au total, ce sont six long-métrages de fiction et six documentaires internationaux qui seront projetés durant ces trois jours de Festival, entre le Centre Culturel et la Cinémathèque de Corse.

Le lauréat 2019 du Meilleur Film Politique recevra notre trophée napoléonien décerné par un jury composé de « fortes » personnalités indiscutables, autant de femmes et d’hommes issus de tous les univers: artistique, politique, littéraire...

Ce jury sera présidé par Marthe Keller. Comédienne suisse, elle a suivi des cours à l’École Stanislavski de Munich. Elle apparait au grand écran dans Le Diable par la queue et Les Caprices de Marie de Philippe de Broca.

C’est la série télévisée La demoiselle d’Avignon qui l’a révélée au grand public, lui ouvrant les portes d’Hollywood où elle a côtoyé de nombreuses stars comme Dustin Hoffman, Marlon Brando, Clint Eastwood ou Al Pacino.

Les documentaires, en compétition pour le Prix des Médias décernés par un jury de journalistes, présidé par Pascal Perrineau de Sciences-Po, mettent tous en lumière un sujet poignant et terriblement actuel. Une autre façon de décrypter l’actualité.

Le Festival du Film Politique, c’est également une exposition consacré à l’Art préféré de chacun des présidents de la Ve République, ainsi qu’une Master Class sur un thème clivant, « La réalité dépasse-t-elle la fiction en politique? » animée par Laurent Kupferman, avec François de Rugy, Jean-Vincent Placé, Xavier Durringer, Bernard Werber, Karl Zéro et Pascal Perrineau.

Une séance de dédicaces avec brunch se tiendra également le matin du dimanche 27 octobre.

Un événement qui offrira de savoureux moments de convivialité, de partages, de rencontres et bien sûr…de débat politique, pour le plus grand plaisir du public.



Le jury présidé par Marthe Keller

Le jury présidé par la comédienne Marthe Keller est composé de la comédienne Noémie Schmidt, du député François de Rugy, du réalisateur Real Ambrosioni, de l'avocate, chroniqueuse Raquel Garrido, du comédien-humoriste Daniel Prevost, du Médecin-Urgentiste Patrick Pellous et de l'ecrivain Bernard Werber..



Les films en compétition:



Les misérables:

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…



Freedom

Dans la campagne cambodgienne, Chakra, garçon vif de 14 ans, travaille dans la rizière avec sa famille. Aspirant à plus d’indépendance, il sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire à ses proches, il se rend à Bangkok dans l’espoir de mieux gagner sa vie. En arrivant sur place, Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d’une trentaine d’années, découvrent que l’intermédiaire leur a menti : comme d’autres Cambodgiens et Birmans, ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier…



Zéro impunity

Pendant des siècles, les victimes de crimes de guerre sexuels odieux ont subi d’horribles abus et leurs conséquences dévastatrices, mais très peu ont eu le courage ou l’appui de briser le silence séculaire et de prendre la parole. Zero Impunity offre une voix aux victimes du monde entier, notamment en Syrie et en Ukraine, ainsi que sur le continent africain et aux États-Unis. Fatima élève la voix au nom de sa fille, Nora, 11 ans, enlevée comme des milliers d’enfants et torturée sexuellement dans les prisons du régime syrien. Alisa, une survivante de violences sexuelles lors du conflit du Donbass en Ukraine, prend la parole alors qu’il est interdit de porter des accusations dans son propre pays. Mark, ancien interrogateur à Guantanamo, dénonce le système institutionnalisé qui utilise la torture sexuelle sur les détenus de la prison militaire américaine.



Nuestras Madres

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.



Lillian

Lillian, échouée à New York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage à travers l’Amérique profonde pour atteindre l’Alaska et traverser le détroit de Béring…



Xy Chelsea

En 2010, le soldat Manning divulgue à WikiLeaks des documents sur les bavures de l’armée américaine en Irak, en Afghanistan et l’espionnage de la diplomatie mondiale, déclenchant un scandale international. Condamné à 35 ans de prison pour trahison, Manning voit sa peine commuée à 8 ans à la fin de l’administration Obama. À sa libération, Chelsea Manning a accompli sa transformation en femme, devenant une activiste pour les droits humains. Un portrait intime et émouvant d’une personnalité hors norme toujours au coeur de l’actualité avec sa nouvelle incarcération en 2019, à l’occasion de l’arrestation du fondateur de WikiLeaks.



Également au programme des documentaires et une séance spéciale: "Les Hirondelles de Kaboul avec ZABOU BREITMAN ET ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC adapté du roman de Yasmina Khadra

"Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément.

En dépit de la violence et la misère quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies".





LE PROGRAMME



Jeudi 24 octobre:

19 heures: Cérémonie d’ouverture (Salle des Congrès)

20 heures: Film d’ouverture: Les Misérables de Ladj Ly (2019) - 93 mn (Salle des Congrès)

22 heures: Soirée d’ouverture (Salle des Congrès)



Vendredi 25 octobre

11 heures: Island Road de Francescu Artily (2019) - 73 mn (Salle Abel Gance)

14 heures: Nuestras Madres de César Díaz (2019) - 77 mn (Salle des Congrès)

15 heures: Les présidents et l’art de Thibaut Sève (2018) - 73 mn (Salle Abel Gance)

16 heures: Lillian de Andreas Horvath (2019) - 128 mn (Salle des Congrès)

17 heures! Master Class (Salle Abel Gance)

18 heures: Le départ de monsieur Hulot d’Agnès Pizzini et Karim Rissouli (2019) - 90 mn (Salle Abel Gance)

20 heures: Freedom de Rodd Rathjen (2019) - 92 mn (Salle des Congrès)

22 heures: Soirée ( (Salle des Congrès)



Samedi 26 octobre



11 heures: Steve Bannon, le Grand Manipulateur d’Alison Klayman (2019) - 91 mn (Salle Abel Gance)

14 heures: Zero Impunity de Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies (2019) - 93 mn (Salle des Congrès)

15 heures: Anthropocène, L’époque humaine de Jennifer Baichwal (2019) -87 mn (Salle Abel Gance)

16 heures: XY Chelsea de Tim Travers Hawkins (2019) - 92 mn (Salle des Congrès)

17 heures: Toutes solidaires d’Anne Gintzburger (2019) - 52 mn (Salle Abel Gance)

19 heures: Cérémonie de clôture (Salle des Congrès)

20 heures: Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec

(2019) - 81 mn (Salle des Congrès)

22 heures: Soirée de clôture (Salle des Congrès)



Dimanche 27 octobre

11 heures : Séance de dédicace et brunch



Les invités d'honneur:

Catherine Alvaresse, Directrice des documentaires de France Télévisions

Jean-Emmanuel Casalta, Directeur France Bleu

Hugues Cazenave, Président fondateur d’Opinion Way

Alexis Corbière, Député de Seine-Saint-Denis

Olivia Cotte, Actrice

Bruno Cras, Journaliste cinéma

Éric Diard, Député des Bouches-du-Rhône

Frédérique Dumas, Députée des Hauts-de-Seine

Mireille Dumas, Journaliste, réalisatrice

Xavier Durringer, Réalisateur, scénariste

Michel Field, Directeur de la culture et du spectacle vivant groupe France Télévisions

JoeyStarr, Rappeur, acteur

Laurent Kupferman, Essayiste, chroniqueur

Frédéric Lefèbvre, Homme politique

Pierre-Paul Leonelli, Adjoint au maire de Nice

Franck Louvrier, Vice-président des Pays de la Loire

Pascal Perrineau, Professeur des universités, responsable du programme Vie Politique de Sciences Po

Jean-Vincent Placé, Conseiller régional Île-de-France

François Rollin, Humoriste

David Roux, Réalisateur