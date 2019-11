Le FCBB rejoint en seconde période à Toulon (2-2)

A Toulon, stade Bon-Rencontre, SC Toulon : 2 FC Bastia-Borgo : 2 (0-2)

Buts pour Toulon : Zouaoui (59e sur penalty) et Guillavogui (65e)

Pour le FC Bastia-Borgo : Cropanese (27e) et Ouadah (45+2e)



Une entrée en matière tonitruante qui a obligé le gardien varois Andreani à s'employer et à faire de la résistance face à des visiteurs déterminés, mais le dernier rempart local ne pouvait s'opposer tout seul aux velléités corses.

Et un peu avant la demi-heure de jeu Cropanese parvenait, enfin, à donner un avantage mérité à ses couleurs.

Le FCBB poursuivait sur le même tempo obligeant, encore, Andreani à s'employer mais qui devait s'avouer une fois de plus vaincu face à Ouadah dans le temps additionnel de la première période.

A 2 à 0 pour les visiteurs à la pause, ça sentait plutôt le roussi pour les "azur et or".

Mais le mental que Zwunka est en train d'inculquer à ses joueurs allait s'avérer payant même si dès la reprise de la seconde période les visiteurs avaient la possibilité de "tuer" le match.

Au lieu de cela c'est le Sporting qui recollait au score après le penalty - pour une faute commise sur Moulet - transformé par Zouaoui.

Ce but redonnait des ailes aux locaux et Bon-Rencontre hurlait de plaisir quand un peu plus tard Guillavogui mettait les deux équipes à égalité !

Puis il y eut encore ce penalty qui aurait pu permettre aux locaux de l'emporter mais c'était sans compter sur Milosavljevic qui renvoyait le tir varois.

La fin du match n'était pas favorable aux Corses qui perdait d'abord l'un des leurs - carton rouge - et contre lesquels se dressait encore Andreani qui sauvait son équipe de la défaite...