"Le Don d'Isis" le 1er septembre "A Stazzona" de Pioggiola

Le Don d’Isis nous invite à suivre le périple d’une maman au parcours étrange :

« Lettre au service après livraison :

Je vous écris car le modèle que j’ai reçu ne correspond pas à ma commande,

le mode d’emploi n’était pas fourni.

On me dit que c’est pareil pour tous les modèles ?

L’exemplaire reçu ne marche pas, le son est disharmonieux, et la connexion est très lente … »

Mais de quoi parle- t- elle ?

Vous aurez la réponse à cette question en venant

le 1er septembre 2019 à 17 heures à A Stazzona



Ce n’est pas encore un spectacle, c’est en construction, en travaux, et vos retours seront précieux.

L’échange après le chantier sera aussi important que la présentation du travail.



Le Don d’Isis est « un Seule » en scène, durée 1H15

La présentation est gratuite et conseillée à partir de 10 ans



Équipe artistique :

Lumière, son et bidouilles : Mathias Lejosne

Explorations musicales et sonores : Pascal Benvenuti, Arthur de Bary

Factotum : Martin Guillot