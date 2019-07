Le Domaine de Murtoli triplement nominé aux Prix Villégiature 2019

Éluaux Prix Villégiature en 2010, le Domaine de Murtoli est sélectionné dans cette même catégorie en 2019Il est également sélectionné dans deux autres catégories :





Meilleure terrasse d’hôtel en Europe, catégorie dans laquelle les terrasses de la Table de la Grotte seront particulièrement mises à l'honneur, avec leur vue à couper le souffle sur cette nature préservée, écrin du domaine, tout en offrant une expérience gastronomique identitaire.







Meilleure créativité d’hôtel en Europe, dont le principal critère est l'innovation, le concept unique par son architecture et sa préservation du patrimoine local et son approche environnementale.











Les Prix Villégiature récompensent, depuis 2003, les plus beaux hôtels du monde après consultation d'un jury composé de 22 journalistes influents de la presse mondiale.

Ce jury, rassemblant 15 nationalités différentes et couvrant les 5 continents, a aujourd'hui sélectionné le Domaine de Murtoli dans 3 catégories des Prix Villégiature 2019, parmi les 5 meilleurs Resorts d'Europe, les 5 Hôtels les plus créatifs d'Europe mais également parmi les 5 meilleures terrasses d'hôtels d'Europe.







Les lauréats de cette 17ème édition des Prix Villégiature Awards seront annoncés, le lundi 14 octobre 2019 lors d'une soirée de gala au château de Ferrières.