Le Cursinu en vedette de l'exposition nationale d'Avignon

Charles Monti le Dimanche 29 Septembre 2019 à 09:16

Une exposition canine nationale s'est déroulée à Avignon les 21 et 22 septembre derniers. L'exposition a consacré une session au Cursini. 23 chiens venant de diverses régions continentales et de Corse étaient présents. La juge Lesia Fondacci, secrétaire du club de race officiel du chien corse cursinu affilié auprès de la société centrale canine, présidait le ring 11 - ring d'honneur - pour une présentation de la race. Un moment apprécié par tous les membres du club des Cursini qui ont, par ailleurs, souligné la qualité de l'accueil de la société canine PACA et de son président M. J.-J. Morbelli.

Prochain rendez-vous pour le club des Cursini : l'exposition de Martigues à la fin Novembre.



Résultats de la spéciale de race Cursinu juge : Lesia Fondacci juge : Lesia Fondacci

Classe puppy mâles

1er prometteur Punto à Mauro Soldani



Classe jeune mâles

1° ex. meilleur jeune - meilleur de sexe oppose - Ortu à Pierre Chiappini

2° ex. Only à Mathilde Cheronneau

3° ex. Oural à Jean-Christophe Roux

4° tb Orsu à Myriam Rigaud-Pietrini



Classe ouverte mâles

1° ex. cacs N'cainu à Sébastien Gladieux

2° ex. cacs Lumio à Gilles Nicolas

3° ex. Oman d'altare à Arnaud Schild

4° ex. Nustrale à Jean-louis Rigaud-Pietrini

5° tb noce di canasu sms à claudie manson-agostini



Classe vétéran mâles

1° ex. (ch) f'Castagnu à Caudie Manson-Agostini



Classe baby femelles

1er très prometteur- meilleur baby- Piana di u canile di l'ortone à Caroline Bragard-Mathiotte



Classe puppy femelles

1er très prometteur- meilleur puppy- Piana à David Benoit

2° très prometteur Petra à Mauro Soldani



Classe jeune femelles

1er ex. O'capinera à David Benoit

2° ex. à Prisca Roux



Classe intermédiaire femelles

1er ex. cacs meilleur de race- 2° meilleur chien du groupe 11 - Neva u caneghju di Zalana à Antoine Rodolphi

2° ex. Ombra à Gilles Nicolas

3° ex. Orsa à Sébastien Gladieux



Classe ouverte femelles

1er ex. rcacs- Nicky à Arnaud Schild

2° ex. Luna de las sesteriades à David Benoit

3° ex. Numerocinq dite Nonza à David Isoard



Classe champion femelles

1er ex. (ch) H'rivolta di i ribelli di terra corsa à André Padovani



SUR LE MEME SUJET Patriotti à Pruprià : sustegnu à Ghjacumu Fieschi

A Table : Gambas flambées au pastis Dami

La météo du Dimanche 29 septembre 2019 en Corse

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie