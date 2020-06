Le Conservatoire du littoral lance à l'Ile-Rousse le projet "A petra dumane..."

Le moment tant attendu est enfin arrivé. Le Conservatoire du littoral vient enfin d'installer le panneau informatif du projet d'aménagement et de protection des îles de la Pietra appelé "A petra dumane...". Opération dont la commune de l'Ile-Rousse est partenaire.



À proximité immédiate du port de l’Ile Rousse, les îles de la Pietra sont un paysage emblématique et pittoresque de la Corse, leurs silhouettes découpées, presque entièrement rousses sur le bleu intense de la mer, portant au sommet un phare tout blanc lui confèrent une dimension esthétique incontestable. Le Conservatoire du littoral possède la quasi-totalité des îles de la Pietra : la partie ouest de l’Isula Sicotta, la majeure partie de l’Isula Rossa (A Petra), l’Isula Piana, l’Isula du U Brocciu ainsi que deux îlots. Ces terrains ont été préservés de l’urbanisation liée à la création du port et des restaurants et hôtels.

Sur le domaine du Conservatoire se trouvent trois éléments patrimoniaux d’importance : les vestiges (non visibles) d’un habitat semi-permanent daté du Néolithique, l’une des premières tours génoises bâtie en Corse vers 1510-1530, et le phare, allumé en 1857" peut-on lire sur le site du Conservatoire



"A petra dumane..." est une opération ambitieuse

Privées, les îles de la Pietra ont été achetées en 2012 par le Conservatoire du littoral qui possède aussi le phare, la tour et les îlots.

Ce projet global de valorisation du site a été élaboré par le conservatoire du littoral, la Collectivité de Corse et la CCI de Haute-Corse en charge du port de commerce. Le phare et l'espace de promenade entre celui-ci et la ville sont au centre des réflexions. La ville comme point de départ de la promenade, la lueur du phare et l'infini de l'horizon pour destinations.





Trois espaces muséographiques pour redécouvrir la Pietra

"Cheminer en toute sécurité le long de la Marinella, quitter l'ambiance urbaine et animée de l'Ile-Rousse pour rejoindre le calme et les ambiances naturelle de la presqu'île, voila le chemin que nous vous inviterons à emprunter demain" précise le conservatoire.

Le cheminement vers le phare depuis la ville sera de qualité et matérialisera cette transition entre les espaces. Un stationnement sera créé et intégré dans le paysage pour permettre une découverte piétonne en milieu naturel.

Le phare sera restauré et abritera un espace muséographique dédié à l'occupation humaine des îles devenues par la suite presqu'île. Une visite qui amènera à questionner la notion d'insularité et qui ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire des îles de la Pietra et de la réappropriation du site.

Le permis de construire pour mener les travaux dans le phare est en cours d'instruction auprès des services de l'État et le projet de réaménagement du port et de la promenade font actuellement l'objet de concertations actives entre les différents acteurs impliqués.



Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce projet ambitieux du Conservatoire du Littoral qui dessinera le littoral de la cité paoline de demain.