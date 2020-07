Le Club Nautique Macinaggio navigue pour des «Vacances apprenantes»

Le dispositif "vacances apprenantes - été 2020" , dont nous nous sommes largement fait l’écho dans nos colonnes, mis en place par le gouvernement, a pour objectif de permettre aux élèves de CP à terminale de vivre des expériences collectives positives, des activités scolaires et des activités sportives ou culturelles. Ces "Vacances apprenantes" répondent au besoin de remobilisation des savoirs après une période inédite de confinement due au Coronavirus. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports se voient aujourd’hui proposer une palette offre d'activités spécifique et renouvelée en partenariat avec des clubs et associations.Dans le cadre de cette opération, la directrice de l'école de Macinaggio a ainsi sollicité le CN Macinaggio pour organiser l'après-midi des activités nautiques pour les enfants de l'école du village. «Le matin les enfants travaillaient à l’école et l'après-midi ils sont venus naviguer, effectuer des promenades en kayak de mer ou encore s’initier au catamaran » explique Isabelle Murzilli, responsable bénévole du club. «Alors qu’aucun budget n’était prévu pour cette organisation nous avons décidé d'offrir à nos jeunes moussaillons cette découverte nautique durant une semaine et ce fut une magnifique expérience ». Arbitre régionale et vice-présidente de la Ligue Corse de Voile, Isabelle Murzilli, voue une véritable passion pour la voile. «Je n'ai qu'un seul objectif, faire partager ma passion et faire découvrir notre Cap Corse avec tous les atouts qu'il possède. Notre club, présidé par ma sœur Marie-Anne Murzilli, est une structure familiale où les gens prennent du plaisir ».Le club a été créé voilà plus de 30 ans par Philippe Lucchetti. Après une mise en sommeil de quelques années, Isabelle Murzilli a repris le flambeau dans les années 90 et a été à l’origine de son développement actuel. «Durant la saison estivale, de juin à août, nous travaillons avec un salarié car nous avons plus de 150 adhérents. Nos activités consistent en des stages pour enfants sur de petits voiliers comme les optimists, sur catamarans pour les ados et adultes. Nous proposons aussi des locations de paddles, kayaks, planches à voile, catamarans. Des cours particuliers peuvent être également dispensés en planche et catamaran. La communauté des communes du Cap corse nous alloue une subvention pour que les jeunes du Capo Bianco pratiquent la voile durant la saison estivale avec un coût peu important. La commune de Rogliano Macinaggio est notre principal partenaire et toujours prête à nous soutenir dans nos projets innovants. En dehors des stages estivaux, nous organisons en partenariat avec le CN Bastia la voile scolaire ».Le CNM possède une belle flotte avec 4 catamarans « hobbie Cat », 10 optimists, 6 planches à voile avec gréements adaptés à partir de 1.50 jusqu'à 7 mètres, 7 paddles dont un pour enfant, 4 kayaks solo, 6 doubles et un de 3/4 places.Le Club nautique qui compte en son sein (secrétaire général) Pierre Blasini, un planchiste reconnu dans la voile insulaire, est également un moteur dans l'organisation d'événements. «La Sfida Capi Cursina, en octobre, réunit plusieurs supports : la planche à voile, le Kite surf et les habitables. Cette régate connait un succès de plus en plus grandissant avec des coureurs qui viennent du continent. Elle est soutenue par nos partenaires, la Collectivité de Corse et le Parc Marin du Cap Corse, sans oublier la commune et des mécènes privés. Nous avions aussi en projet une nouveauté mais malheureusement en raison de la pandémie, la Corsica Med, une course au large entre Marseille et Macinaggio, aller retour, n’a pu se faire. Fin août par contre nous devrions accueillir pour la 3année une escale de la Corsica Classic ».Isabelle Murzilli revient aussi sur cette période difficile de confinement. «Le confinement nous a mis en difficulté financière. En raison de l’achat d'un nouveau moteur 50CV pour assurer la sécurité, nous avons du faire un appel aux dons. Nicolas Polidori propriétaire de Stella Marina et son ami Alexandre Rodriguez Alexandre, grand amoureux de notre Cap Corse, ont été très réactifs et nous ont entièrement payé le moteur. Grâce à eux nous avons pu démarrer la saison sans cette contrainte financière ».Bien sûr en cette période encore critique les gestes barrières sont imposés au club. L'accès de celui-ci est réglementé et personne ne peut entrer dans les locaux exceptés le moniteur et les responsables. «Le port du masque est obligatoire pour les adultes et le personnel sauf bien sûr quand nous sommes sur l'eau. Les gilets et matériels sont désinfectés à chaque sortie ».