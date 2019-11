Le CPIE - U Marinu présente la 20ème édition de "Méditerranée Mer vivante"

C'est du côté de la plateforme de recherche Stella Mare, située sur le cordon lagunaire de la Marana, que Jean-Valère Geronimi, président du CPIE - U Marinu, et Vincent Ferreri, représentant du Lions Club Bastia Libecciu, ont souhaité officialiser le lancement de cet ouvrage. Après plus de 20 années d'existence, et plus de 312 000 livres distribués gratuitement à l'initiative des différents clubs Lions du Sud de la France, "Méditerranée Mer vivante" reste une référence en terme de recueil scientifique.



Pour cette 20ème édition, rien n'a été laissé au hasard, puisque tout au long de la lecture, espèces protégées, espèces envahissantes, cartographies maritimes, et de nombreux autres thèmes sont passés au crible afin d'être rendus compréhensibles pour tous.



Le Président du CPIE - U Marinu, association qui a pour but de sensibiliser à l'environnement, et également en charge de la distribution de ce manuel en Haute-Corse, a également souhaité féliciter les nombreux protagonistes ayant participé à la création de ce livre. "Nous souhaitons remercier Céline Labbé et Carole Haerty qui donnent de leur temps pour contribuer à la réussite du CPIE - U Marinu, mais également nos partenaires du Lions Club Bastia Libecciu, Vincent Ferreri ou encore Pascal Sanci qui ont réalisé un excellent travail de recherche."



Outre ces organisations locales, ce sont les chercheurs universitaires du laboratoire ECOSEAS de l'Université Côté d'Azur, mais aussi des professionnels d'autres universités françaises ou étrangères qui ont grandement ajouté leur pierre à l'édifice. "Ce sont des experts qui sont sollicités bénévolement par les autorités en charge de la gestion de la vie sous-marine pour donner leurs avis [...] Ce livre est aussi leur support de communication pour dire ce qui est délicat à exprimer dans les publications académiques ou les réunions administratives. " peut-on ainsi lire dans l'édito de cet écrit.



Tirée à plus de 20 000 exemplaires, ce 20ème opus sera, une nouvelle fois, gratuit et saura ravir les nombreux intéressés de l'univers si passionnant que constitue le monde sous-marin.