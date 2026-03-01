Le CPIE A Rinascita s’expose au CHI de Corte-Tattone

C’est à la demande de la directrice du CHI de Corte-Tattone, que les adhérents de l’atelier dessins et aquarelles de l’Operata du CPIE-A Rinascita proposent une exposition de leurs œuvres réalisées depuis le début de la dernière rentrée scolaire.

« A cette occasion nous avons également signé une convention de partenariat pour une programmation d’expositions tout au long de l’année non seulement de la part des adhérents, jeunes et moins jeunes, de l’atelier dirigé par Anaïs Meunier, mais il s’agira aussi de mettre à disposition les expositions que nous possédons dans les domaines scientifiques ou culturelles », a expliqué Stéphanie Burnat, coordinatrice de l’Operata centre social du CPIE-A Rinascita.

Ainsi, mardi soir avait lieu le vernissage de cette exposition où l’on pouvait découvrir les magnifiques réalisations des adhérents de l’atelier dessins et aquarelles adultes, « l’expo de l’atelier enfants est prévue pour le mois de décembre ».





Au total ce sont une trentaine d’artistes qui se réunissent tous les mercredis sous la direction d’Anaïs Meunier pour laisser aller leur imagination et proposer des œuvres pour le moins surprenantes !

Pour Charlotte Lhomme, directrice du CHI de Corte-Tattone, cette exposition, ainsi que la convention de partenariat avec le CPIE-A Rinascita, « est une excellente initiative.

« Le projet est né il y a un an, lors de la réfection du plateau d’imagerie médicale. Nous trouvions que le couloir était austère et tous ensemble nous avons fait le choix de proposer des expositions temporaires, sachant que nous avions quelques artistes au sein de nos équipes. D’ailleurs nous avons inauguré les lieux avec des œuvres signées de Joëlle Petapermal. Le vernissage a attiré beaucoup de monde et nous avons été sollicités pour poursuivre cette initiative », a poursuivi Charlotte Lhomme, directrice du CHI de Corte-Tattone. Ces expositions ont entraîné un certain engouement puisque la direction du centre hospitalier est régulièrement contactée par des personnes qui ont eu un accident de la vie et qui ont découvert qu’elles avaient un talent d’artiste peintre ou de dessinateur, soit par des associations « qui ont des messages à faire passer, soit tout simplement par nos résidents du pôle handicap de Tattone. Nous avons des artistes différents qui se manifestent et c’est une bonne chose pour le CHI, c’est une manière d’égayer aussi les couloirs de l’hôpital, de rendre les visites des patients moins stressantes ».





Le CHI de Corte-Tattone a également accueilli des expositions d’élèves du collège Pascal-Paoli avec qui une convention a également été signée. La prochaine exposition sera proposée par les élèves de l’école primaire des Purette, « Cela devient presque une initiative citoyenne puisque nous avons réalisé toute une planification sur l’année avec des expositions qui vont varier avec des artistes naissants et d’autres déjà connus. Ces expositions auront des thématiques différentes et s’articuleront autour de la nutrition, de l’eau, du diabète, du patrimoine bâti, etc. ».





L’exposition des adhérents de l’Operata sera visible jusqu’au 31 mars !

