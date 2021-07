Le Bastiais Clément Albertini revient avec son nouveau single "Fou de toi"

Pour Clément Albertini, ce titre était surtout inattendu puisque non prévu dans l'album déjà enregistré. "A cause de la Covid on ne pouvait pas le sortir alors on a décidé de ne pas arrêter de faire de la musique. Avec Soprano et le compositeur P3gase nous sommes allés en studio et nous avons fait un morceau bonus, vraiment une chanson sans vraiment trop réfléchir et finalement c'était une histoire d'amour."



Pour rappel, lors de la saison 8 du télé-crochet, le rappeur marseillais Soprano avait pris le jeune bastiais de 26 ans dans son équipe. Depuis il ne l'a pas lâché puisqu'il a décidé de produire son album qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. On retrouvera le jeune bastiais sur la scène du Casone à Ajaccio les 29 et 30 juillet pour la première partie du concert de Soprano.

Après "J'ai pas" et "Je reste ici”, le Bastiais que l'on ne présente plus, Clément Albertini finaliste de The Voice en 2019 revient ce vendredi 9 juillet avec "Fou de toi", un titre entraînant qui raconte l'histoire d'un homme dans une phase post-rupture amoureuse."Souvent on pense tellement à la personne qu'on a l'impression de la voir de partout, on ne sait pas comment s’en détacher au point de se demander si on est fou ou fou amoureux", explique le chanteur.